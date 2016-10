"MANNHEIM - Im Streit um den geplanten Stellenabbau bei General Electric (GE) in Mannheim setzen sich Unternehmen und ..."

Unter Vorsitz eines Arbeitsrichters wollen beide Seiten jeweils vier Teilnehmer zu dem Treffen schicken, das am 4. November stattfinden soll, wie das Gericht mitteilte (Az. 1 BV 16/16). Der Betriebsrat hält die geplante Streichung von mehr als 1000 Stellen für nicht notwendig, das Unternehmen hat alternative Szenarien als nicht wirtschaftlich bezeichnet.





Meldung von dpa.de: BERLIN - Die digitale Wirtschaft in Deutschland kommt in einem groß angelegten Zehn-Länder-Vergleich der führenden Nationen nicht von der Stelle . Deutsche Digital-Wirtschaft international weiterhin nur Mittelmaß. Wie vor einem Jahr landete Deutschland in aktuellen "Wirtschaftsindex Digital" nur auf dem sechsten Platz. Die am Donnerstag in Berlin veröffentlichte Studie wurde von TNS Infratest und dem ZEW Mannheim im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt. Von maximal 100 möglichen Indexpunkten erreichte Deutschland in diesem Jahr 53 Punkte, das war ein Punkt mehr als im Vorjahr. An der Spitze des Rankings liegen die USA (76 Punkte), Südkorea (70) und Großbritannien (65). Danach folgen Finnland (62) und Japan (58). weiterlesen ...

Dazu berichtet dts-nachrichtenagentur.de weiter: Deutschlands Industrie und Politik macht der stärker werdende Zugriff ausländischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schützen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG" . Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG. weiterlesen ...

dpa.de weiter: Berlin - Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Ulrich Grillo, hat für offene Gesellschaften geworben und vor Protektionismus gewarnt . BDI warnt vor Abschottung - Mehr Investitionen angemahnt. «Hier in Europa, aber auch in den USA werden die Stimmen immer lauter, dass wir uns vom Konzept der offenen Gesellschaft abwenden und uns stattdessen rückwärts orientieren», sagte Grillo auf dem «Tag der Deutschen Industrie» in Berlin. Der BDI-Präsident beklagte zugleich das Ausbleiben einer angekündigten Innovationsoffensive in Deutschland. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: BERLIN - Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Ulrich Grillo, hat für offene Gesellschaften geworben und vor Protektionismus gewarnt . BDI warnt vor Abschottung - Mehr Investitionen angemahnt. "Hier in Europa, aber auch in den USA werden die Stimmen immer lauter, dass wir uns vom Konzept der offenen Gesellschaft abwenden und uns stattdessen rückwärts orientieren", sagte Grillo am Donnerstag auf dem "Tag der Deutschen Industrie" in Berlin. "Die vor uns liegenden zwölf Monate mit Wahlen in Deutschland, in Frankreich und in den USA werden deshalb Monate der Entscheidung." Der BDI-Präsident beklagte zugleich das Ausbleiben einer angekündigten Innovationsoffensive in Deutschland. weiterlesen ...

Dazu berichtet n-tv.de weiter: Treibhaus für Innovation: Was das Silicon Valley so erfolgreich macht weiterlesen ...





























Meldung von wzonline.de: BDI warnt vor Abschottung weiterlesen ...

t-online.de berichtet dazu: Deutsche Industrie hebt Wachstumsprognose weiterlesen ...

Dazu rumas.de: General Electric-Aktie: Top-Verkaufsempfehlung! - Aktienanalyse weiterlesen ...

rhein-zeitung.de berichtet: Ifo: Wirtschaft geht voller Optimismus in den Herbst weiterlesen ...

wiwo.de: GE auf Shoppingtour: Offerte für SLM Solutions liegt vor weiterlesen ...