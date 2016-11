"MANNHEIM - Die Einigungsstelle zum geplanten Stellenabbau bei General Electric (GE) hat in Mannheim ihre Arbeit ..."

Die Einigungsstelle wurde nach einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht Mannheim beschlossen. Der Betriebsrat hatte sie beantragt, weil er sich von GE unzureichend über die Pläne informiert und eingebunden fühlte. Die nicht-öffentliche Sitzung unter Vorsitz des früheren Vizepräsidenten des Mannheimer Arbeitsgerichts, Lothar Jordan, könnte bis zum späten Nachmittag dauern.

Erörtert wird nach seinen Angaben, ob im Wirtschaftsausschuss "alle Fragen zum Restrukturierungsprozess erschöpfend beantwortet wurden". Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, wird der Arbeitgeberseite eine entsprechende Auflage erteilt, ansonsten werden die Anträge des Konzernbetriebsrats abgewiesen.





