Mainz - Woche 43/16 Samstag, 22.10.

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

9.07 RegelmĂ€ĂŸig aktuelle Nachrichten heute Xpress

9.10 Das Grauen des Krieges Wenn Soldaten zu Bestien werden

9.55 Das Grauen des Krieges Die dunkle Seite des Menschen

( weiterer Ablauf ab 10.35 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 13.20 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1967 bis 1969) Deutschland 2011

( weiterer Ablauf ab 14.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.30 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1976 bis 1978) Deutschland 2011

16.15 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1979 bis 1981) Deutschland 2011

16.55 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1982 bis 1984) Deutschland 2011

17.40 Mauerjahre Leben im geteilten Berlin (1985 bis 1987) Deutschland 2011

19.05 Gesinnung im Visier - der Radikalenerlass Geschichte treffen Deutschland 2016

19.50 ZDF-History Putsch gegen die deutsche Einheit

( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )

Woche 43/16 Sonntag, 23.10.

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

5.05 heute-show

5.40 Sir Alex Ferguson - Secrets of Success

6.25 Die Macht der Superreichen Das Wohlstands-Kartell Großbritannien 2015

7.10 Die Macht der Superreichen Von MilliardĂ€ren und Minijobbern Großbritannien 2015

7.50 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Schatten der Armut USA 2016

8.35 Die ungleichen Staaten von Amerika Im Licht des Reichtums USA 2016

9.20 Crime and Justice - das Justizsystem der USA Amerika und die Millionenklagen

10.07 RegelmĂ€ĂŸig aktuelle Nachrichten heute Xpress

10.10 Katastrophen der Erdgeschichte Mega-Vulkane Großbritannien 2008

10.50 Katastrophen der Erdgeschichte Planet unter Eis Großbritannien 2008

11.35 Reise durch die Erdgeschichte Im Westen des Pazifischen Feuerrings Deutschland 2015

12.20 Reise durch die Erdgeschichte Der Afrikanische Grabenbruch Deutschland 2015

13.05 Reise durch die Erdgeschichte Der Pazifische Feuerring Deutschland 2015

13.50 Reise durch die Erdgeschichte Kollisionszone SĂŒdasien Deutschland 2015

14.35 Die Geburt Britanniens Verborgene Vulkane Großbritannien 2010

15.20 Die Geburt Britanniens Eiszeit Großbritannien 2010

16.05 Die Geburt Britanniens Gold aus dem All Großbritannien 2010

16.50 Apokalypse Urzeit - Tödliche Strahlen

17.35 Apokalypse Urzeit - Langsames Ersticken

18.15 Apokalypse Urzeit - Ende der Dinosaurier

19.00 Killer-Dinosaurier Kannibalen der Urzeit

( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 22.30 Katastrophen der Erdgeschichte Planet in Gefahr Großbritannien 2008

( weiterer Ablauf ab 23.10 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Katastrophen der Erdgeschichte Mega-Vulkane Großbritannien 2008

0.40 Katastrophen der Erdgeschichte Planet unter Eis Großbritannien 2008

( weiterer Ablauf ab 1.20 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 2.05 Apokalypse Urzeit - Langsames Ersticken

( weiterer Ablauf ab 2.45 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 3.30 Killer-Dinosaurier Kannibalen der Urzeit ( weiterer Ablauf ab 4.10 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 Die Geburt Britanniens Eiszeit Großbritannien 2010

Woche 43/16 Montag, 24.10.

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

5.40 Die Geburt Britanniens Gold aus dem All Großbritannien 2010

6.25 Reise durch die Erdgeschichte Der Pazifische Feuerring Deutschland 2015

7.10 Killerbienen - Ein Leben fĂŒr die Königin

7.55 Einfach clever: Wie Tiere denken

8.33 RegelmĂ€ĂŸig aktuelle Nachrichten heute Xpress

8.35 Einfach clever: Wie Tiere denken

9.20 Einfach clever: Wie Tiere denken

10.05 Tierische Freaks Zu Wasser

10.50 Tierische Freaks Zu Lande

11.35 Tierische Freaks In der Luft

12.20 Die Top Ten der neuen Tierarten

13.05 Leschs Kosmos Liebe - das MĂ€rchen von der freien Wahl Deutschland 2016

13.35 Zwillinge - Die Macht der Gene Wie unsere Umwelt uns prÀgt

14.20 Zwillinge - Die Macht der Gene Wie unsere DNA uns prÀgt

15.05 Apokalypse der Neandertaler Die Ankunft des Homo Sapiens Deutschland 2015

15.50 Apokalypse der Neandertaler Der tödliche Supervulkan Deutschland 2015

16.35 Mikroben - die kleinsten Lebewesen der Welt

17.20 Das Geheimnis der Knochen HĂ€rte und Beweglichkeit

18.05 Das Geheimnis der Knochen Kiefer, Krallen und Klauen

18.50 Geheimnis Mensch Wie alles begann Großbritannien 2014

( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 3.55 Das unterirdische Reich Von Wunderwaffen und Sklavenarbeitern Deutschland 2004

4.40 Das unterirdische Reich Von Festungen und FĂŒhrerbunkern Deutschland 2004

