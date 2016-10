Mainz -

Woche 43/16 Donnerstag, 27.10.

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

5.25 Geheimnisse des Kosmos Die Suche nach der letzten Grenze

6.10 Geheimnisse des Kosmos Die Vermessung der Galaxie

6.55 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016

7.40 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016

8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress

8.25 Mysterien des Weltalls Dimension X Mit Morgan Freeman USA 2010

9.10 Mysterien des Weltalls Wiederauferstehung Mit Morgan Freeman USA 2010

9.55 Terra X Faszination Universum Im Bann des Lichts Deutschland 2015

10.35 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015

11.20 Geheimnisse des Kosmos Die Suche nach der letzten Grenze

12.05 Geheimnisse des Kosmos Die Vermessung der Galaxie

12.50 Rivalen: Adidas und Puma Frankreich 2014

13.35 Rivalen: Dior und Gucci Frankreich 2016

14.20 ZDF-History Global Players - die Superreichen Deutschland 2016

15.05 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Oetker-Story Deutschland 2016

15.50 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die C&A-Story Deutschland 2016

16.35 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Haribo-Story Deutschland 2016

17.20 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Tchibo-Story Deutschland 2016

18.05 Die Wahrheit über Kalorien Großbritannien 2015

( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 0.35 heute-journal

( weiterer Ablauf ab 1.05 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 2.30 Geheimnisse der Weimarer Republik 1929-1933: Der Weg in den Abgrund Deutschland 2015

( weiterer Ablauf ab 3.15 Uhr wie vorgesehen )

Woche 47/16 Freitag, 25.11.

Bitte Programmänderung beachten:

9.15 Noch ist Polen nicht verloren

"Ewiger Aufruhr - Die Geschichte des Nahostkonflikts" entfällt 10.00 Rechts, zwo, drei - driftet Europa ab? Deutschland 2016

"Der gespaltene Islam - Sunniten und Schiiten im Glaubenskrieg" entfällt "Die geheime Geschichte des IS - Amerikas Fehler in Nahost" um 10.45 Uhr entfällt 11.30 Hassbürger - Zwischen Protest und Extremismus Deutschland 2016

"IS gegen Taliban - Machtkampf am Hindukusch" entfällt 12.15 Europas rechte Hetzer Rechtsextremisten auf dem Vormarsch

"Allein gegen die Taliban - Afghanische Soldaten an der Front" entfällt 13.00 ZDFzoom Die Neue Rechte - National, patriotisch, gefährlich? Deutschland 2016

"ZDF-History: Die Todesfahrt der Bismarck" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )

OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2

Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121





Dazu schreibt presseportal.de weiter: Mainz - Woche 43/16 Donnerstag, 27 10 Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5 25 Geheimnisse des Kosmos Die Suche nach der letzten Grenze 6 10 Geheimnisse des Kosmos Die Vermessung der Galaxie 6 55 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 . ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 26. Oktober 2016. weiterlesen ...

Artikel von presseportal.de: Mainz - Woche 43/16 Samstag, 22 10 Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9 07 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9 10 Das Grauen des Krieges Wenn Soldaten zu Bestien werden 9 55 Das Grauen des Krieges Die dunkle Seite des Menschen ( weiterer Ablauf ab . ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 21. Oktober 2016. weiterlesen ...

presseportal.de schreibt dazu: Mainz - Woche 44/16 Samstag, 29 10 Bitte Programmänderung beachten: 17 15 Überführt - der Bankräuber Siegfried Massat "Der Mörder von nebenan - Der Fall Steve Wright" entfällt 18 00 Überführt - Der Millionenbetrüger Mike Wappler Deutschland 2016 "Der einsame Killer - Der Fall Patrick Mackay" entfällt ( . ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 20. Oktober 2016. weiterlesen ...

Dazu berichtet wallstreet-online.de: (Wiederholung aus technischen Gründen)





LUDWIGSHAFEN - Drei Tage nach der Explosion beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen hat die Stadt die Sicherheitshinweise für ein nahes Gewerbegebiet aufgehoben . WDH/VERMISCHTES/ROUNDUP: BASF-Explosion: Sicherheitshinweise aufgehoben. Weil die Messungen der

Feuerwehr am Explosionsort erhöhte Schadstoffwerte ergeben hatten, war den Menschen in der Umgebung bislang weiterlesen ...

aktien-meldungen.de schreibt dazu weiter: VERMISCHTES ROUNDUP 2: Explosion und Feuerinferno: Mindestens ein Toter bei BASF weiterlesen ...





























Dazu schreibt aktien-meldungen.de weiter: VERMISCHTES: Züge rollen wieder über IC-Strecke in Thüringen weiterlesen ...

Nachricht von morgenpost.de: Vermischtes: Düsseldorf will Pokémon-Hype in der Innenstadt beenden weiterlesen ...

Weitere Nachricht von politikexpress.de: „Die unglaubliche Macht der Internet-Bosse“: ZDFinfo-Dokuüber die Schattenseiten des Erfolgs im Silicon Valley (FOTO) weiterlesen ...

Nachricht von politikexpress.de: Willkommen in der Realität: Alltag im Flüchtlingsheim /

„ZDF.reportage“ und ZDFinfo-Doku zu Deutschland und die Flüchtlinge (FOTO) weiterlesen ...

politikexpress.de meldet dazu: „Der Fall Guttenberg“ neu in der „Skandal!“-Reihe von ZDFinfo (FOTO) weiterlesen ...