Mainz - Woche 40/16 Samstag, 01.10.

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

6.15 Mein Land, Dein Land Zwischen Äppelwoi & Döner - Türkische Lebensart in Offenbach Deutschland 2016 7.05 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub?

7.50 ZDF.reportage Zwischen Halbmond und Bundesadler Deutschtürken im Zwiespalt Deutschland 2016

8.20 Streitfall Islam Deutschland und seine Muslime Deutschland 2016

9.05 Pulverfass Türkei - Deutschland und der Putsch Deutschland 2016

9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress

9.50 Geheimes Kuba Sklaverei und Freiheitskampf Deutschland 2015

10.35 Geheimes Kuba Zuckerboom und Dollarrausch Deutschland 2015

11.20 ZDF-History Die Fidel-Castro-Bänder Deutschland 2016

12.05 Geheimes Kuba Schweinebucht und neue Liebe Deutschland 2015

12.50 Geheimes Kuba Rubel und Raketen Deutschland 2015

13.35 ZDF-History Die heißesten Momente des Kalten Krieges

14.20 Geheimnisse des Kalten Krieges Wettlauf um die Megabombe Deutschland 2015

15.05 Geheimnisse des Kalten Krieges Welt am Abgrund Deutschland 2015

15.50 Geheimnisse des Kalten Krieges Schlachtfeld Europa Deutschland 2015 16.35 Geheimnisse des Kalten Krieges Der nukleare Overkill Deutschland 2015

17.20 Geheimnisse des Kalten Krieges Das letzte Gefecht Deutschland 2015

18.05 Die Gesichter des Bösen Der Aufstieg Deutschland 2009

18.50 Die Gesichter des Bösen Der Rassenwahn Deutschland 2009

19.35 Die Gesichter des Bösen Der Holocaust Deutschland 2009

( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 3.40 Als Feuer vom Himmel fiel - Der Bombenkrieg Die Heimatfront

( weiterer Ablauf ab 4.25 Uhr wie vorgesehen )

Woche 40/16 Sonntag, 02.10.

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

5.10 heute-show

5.45 17.000 Kilometer KANADA Kämpfen, Jagen, Überleben Kanada 2015

6.30 ZDF.reportage Die Hurtigruten Sehnsuchtsreise zum Nordkap Deutschland 2014

7.00 Tödliche Lava - Islands explosive Vulkane

7.40 Im Zauber der Wildnis - Island Der Vatnajökull Nationalpark Deutschland 2016

8.40 Das Café am Island-Fjord Deutsche Köche für den Norden Deutschland 2014

9.20 Das Café am Island-Fjord Feine Küche für raue Kerle Deutschland 2014

10.10 ZDF-History Süleyman der Prächtige Deutschland 2016

10.50 ZDF-History Mythos Harem - die Frauen des Sultans Kanada 2011

11.35 ZDF-History Mohammeds Erben - Die Geschichte der Araber Deutschland 2015

12.15 ZDF-History Die zwei Leben des Otto von Bismarck Deutschland 2015

13.05 ZDF-History Die großen Flüche der Geschichte Deutschland 2012

13.45 ZDF-History Kennedy und die Frauen Deutschland 2013

14.30 ZDF-History Im Schatten der Krone - Die Royals aus der zweiten Reihe Deutschland 2015

15.15 ZDF-History Ein Herz und keine Krone - Die Prinzgemahle Deutschland 2015

16.00 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015

16.45 ZDF-History Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen Deutschland 2015

17.30 ZDF-History Elly Beinhorn - Die Dokumentation

18.15 ZDF-History Global Players - die Superreichen Deutschland 2016

19.00 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013

( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.45 ZDF-History "Lost Places" - Verlorene Orte der Geschichte Deutschland 2013

22.30 ZDF-History Mythos Fremdenlegion - Deutsche in Frankreichs Diensten

23.10 ZDF-History Die Macht der Geheimbünde Deutschland 2015

( weiterer Ablauf ab 23.50 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 1.20 ZDF-History Aus heiterem Himmel - Als die Natur Geschichte machte Deutschland 2013

( weiterer Ablauf ab 2.00 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.50 ZDF-History Die großen Flüche der Geschichte Deutschland 2012

3.30 ZDF-History Bilder, die Geschichte machten Deutschland 2012

4.15 ZDF-History Die Büchse der Pandora - Krieg und Erfindung Deutschland 2016

( weiterer Ablauf ab 4.55 Uhr wie vorgesehen )

Woche 40/16 Montag, 03.10.

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

5.40 ZDF-History Magische Sätze des 20. Jahrhunderts Deutschland 2015

6.25 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013

7.05 Shitstorm Und plötzlich hasst dich die ganze Welt Deutschland 2015

7.50 Die Nintendo-Story Deutschland 2013

8.20 Videospiele - Revolution einer Generation Schweiz 2015

( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.48 heute Xpress

9.50 World of Warcraft - Geschichte eines Kult-Spiels Deutschland 2015

10.35 Väter der Pixel-Monster Englands Computerspiel-Pioniere

12.05 Killerspiele Der Streit beginnt Deutschland 2016

12.50 Killerspiele Der Streit eskaliert Deutschland 2016

13.35 Killerspiele Virtual Reality und neuer Streit Deutschland 2016

14.20 Geheimnisse der digitalen Revolution Der Traum von der klugen Maschine Deutschland 2016

15.05 Geheimnisse der digitalen Revolution Siegeszug der Rechenmonster Deutschland 2016

15.50 Geheimnisse der digitalen Revolution PCs erobern die Welt Deutschland 2016

16.35 Geheimnisse der digitalen Revolution Spieler, Hacker, Nerds Deutschland 2016

( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 21.55 Die Microsoft-Story Computerpionier Bill Gates Deutschland 2012

( weiterer Ablauf ab 22.40 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 0.05 DSKNECTD - Vernetzt und doch einsam? Großbritannien 2014

( weiterer Ablauf ab 0.50 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.45 Die SciFi-Story Aufstand der Roboter 2.30 Die SciFi-Story Unendliche Weiten

( weiterer Ablauf ab 3.15 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 3.55 Die SciFi-Story Zeitreisen

( weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen )

Woche 40/16 Dienstag, 04.10.

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

6.50 Killerspiele Virtual Reality und neuer Streit Deutschland 2016

7.35 Essen vom Fließband In der Brotfabrik

( weiterer Ablauf ab 8.18 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.50 Die perfekte Diät Genießer oder Stress-Esser? Großbritannien 2015

10.35 Die perfekte Diät Traumgewicht oder Niederlage Großbritannien 2015

11.20 Legendäre Schiffe der U.S. Navy - Die USS Texas

12.05 Geheimnisse der Weimarer Republik 1918-1923: Schwierige Geburt Deutschland 2015

12.50 Geheimnisse der Weimarer Republik 1924-1929: Schöner Schein Deutschland 2015

13.35 Geheimnisse der Weimarer Republik 1929-1933: Der Weg in den Abgrund Deutschland 2015

14.20 1914 - Die Welt im Krieg Soldaten aus den Kolonien

15.05 1914 - Die Welt im Krieg Unter fremder Flagge

15.50 Heimatfront Die Berliner und der Erste Weltkrieg Deutschland 2013

16.35 Der Erste Weltkrieg Kaiser Franz Joseph von Österreich Österreich 2008

17.20 Der Erste Weltkrieg 1918 - Ende und Anfang Österreich 2008

( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 21.40 ZDFzeit Weltenbrand Fegefeuer

( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 0.35 heute-journal

( weiterer Ablauf ab 1.05 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 2.30 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011

3.15 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Oetker-Story Deutschland 2016

( weiterer Ablauf ab 4.00 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.40 ZDF-History Deutschlands Superreiche Deutschland 2015

Woche 43/16 Dienstag, 25.10.

Bitte Programmänderung beachten:

19.30 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016

"ZDF-History: Olympia 1936 - der verratene Traum" entfällt ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:

2.00 Die Osmanen - Geschichte eines Imperiums Europas muslimische Herrscher

"Pulverfass Türkei - Zwischen Demokratie und Diktatur" entfällt 2.45 Die Osmanen - Geschichte eines Imperiums Im Schatten Süleymans Großbritannien 2013

3.30 Die Osmanen - Geschichte eines Imperiums Der Untergang des Reichs Großbritannien 2013

4.15 ZDF-History Mohammeds Erben - Die Geschichte der Araber Deutschland 2015

( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

Mittwoch, 26.10.

Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:

10.00 Pulverfass Türkei - Deutschland und der Putsch Deutschland 2016

"Szene Deutschland - Unter Hooligans" entfällt 10.45 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden

"Szene Deutschland - Unter Junkies" entfällt 11.30 Russische Neo-Nazis

12.15 Generation Putin Zwischen Propaganda und Protest

"Pulverfass Türkei - Zwischen Demokratie und Diktatur" entfällt 13.00 Putins geheimes Netzwerk - Wie Russland den Westen spaltet Deutschland 2016

13.45 Leschs Kosmos Machtfaktor Erdgas: Wie sicher ist unsere Versorgung? Deutschland 2014

"Ursprung der Technik: Mechanik des Fernen Ostens" um 13.30 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )

