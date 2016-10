Mainz - Woche 40/16 Freitag, 07.10.

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:

7.50 forum am freitag

8.03 RegelmĂ€ĂŸig aktuelle Nachrichten heute Xpress

8.05 auslandsjournal Deutschland 2016

8.35 Die Trucker Mit Vollgas zur Hochzeit

9.20 Die Trucker Schwere Last auf Achse

10.05 ZDF.reportage Die Staumacher Straßenbauer im Einsatz Deutschland 2014

10.35 Die Abschlepper Eine Familie mit Haken

( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )

Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.50 Burgen - Monumente der Macht ChĂąteau Gaillard

13.35 Burgen - Monumente der Macht Conwy Castle

14.20 Burgen - Monumente der Macht Dover Castle

15.05 Burgen - Monumente der Macht Krak des Chevaliers

15.50 Terra X Imperium - Der letzte Kampf der Ritter

16.35 Mysterien des Mittelalters Der Krieger von Janakkala

17.20 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Oetker-Story Deutschland 2016

( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.50 Das Geheimnis der Moorleichen

2.35 Die Akte Tutanchamun Der Tod des Pharao Deutschland 2015

3.20 Die Akte Tutanchamun Die SchÀtze des Pharao Deutschland 2015

4.05 RĂ€tselhafte Tote - Das Menschenopfer der Inka Deutschland 2014

4.50 RĂ€tselhafte Tote - Der ermordete Pharao Deutschland 2014

