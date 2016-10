"MAINZ/MÜNCHEN - Auch die nächste Fußball-Europameisterschaft läuft bei ARD und ZDF "

Die EM ist ein Quoten-Garant für die Sender. Die Spiele der EM in Frankreich "wollten im Durchschnitt mehr als die Hälfte aller TV-Zuschauer in Deutschland sehen", sagte ARD-Programmdirektor Volker Herres.

"Sport ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Programme" kommentierte Ulrich Wilhelm, der bei der ARD für Sportrechte zuständige Intendant. Zuletzt hatten ARD und ZDF beim Bieten um insgesamt 28 Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen RTL verloren. Der Privatsender erwarb von der UEFA zwei umfangreiche Rechtepakete mit Qualifikationspartien für Welt- und Europameisterschaften sowie Testspielen der DFB-Auswahl.





























dpa.de schreibt dazu weiter: BERLIN - Die deutsche Wirtschaft steuert trotz des lahmenden Welthandels und politischer Krisen auf einen weiteren Exportrekord zu . Deutsche Exporte trotz Abkühlung weiter auf Rekordkurs. Der Außenhandelsverband BGA rechnet für dieses Jahr bei den Ausfuhren mit einem leichten Plus von maximal zwei Prozent auf 1 220 Milliarden Euro. "Auf absehbare Zeit" kühlen sich die Außenhandelsaktivitäten aber weiter ab, wie BGA-Präsident Anton Börner am Dienstag in Berlin mitteilte. Im ersten Halbjahr 2016 seien die Ausfuhren lediglich um 1,4 Prozent und die Importe nach Deutschland sogar nur um 0,2 Prozent gestiegen. weiterlesen ...

presseportal.de meldet dazu: Saarbrücken - Umstieg aufs Ökoauto Trotz Umweltbonus: Das Kaufinteresse der Autofahrer in Deutschland an Fahrzeugen mit Elektro- oder Hybridantrieb wächst bisher langsam . Zahl des Tages: 24 Prozent der Autofahrer in Deutschland würden ein Elektro- oder Hybridauto kaufen. Laut Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) sind bis Anfang September erst knapp 3.000 Anträge für eine Kaufprämie eingegangen.(1) weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de weiter: BERLIN - Der Kampfjet Eurofighter steht einem Pressebericht zufolge vor dem Aus oder zumindest vor einer Unterbrechung der Produktion . 'Welt': Eurofighter vor dem Aus. Wenn es keine weiteren Aufträge gäbe, laufe die Endmontage in zwei Jahren in Deutschland aus, erklärte Airbus laut "Welt" (Dienstag). Die Zeitung zitiert zudem Branchenkenner, die mit einem Auslaufen der Produktion in Spanien rechnen. Als Gründe werden die auf viele Standorte verteilte Montage, unübersichtliche Zuständigkeiten für die Exporte sowie der größtenteils abgearbeitete Auftragsbestand genannt. In Italien und in Großbritannien könnte dagegen noch weiter produziert werden. Dem Blatt zufolge stellen sich auch Zulieferer auf ein Auslaufen oder eine Unterbrechung der Produktion ein. weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt weiter: Hamburg - ProSiebenSat 1-Aktienanalyse von Analystin Sarah Simon von der Berenberg Bank:



Sarah Simon, Analystin der Berenberg Bank, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat 1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, Nasdaq OTC-Symbol: PBSFF) . ProSiebenSat.1-Aktie: Deutliche Underperformance - Hochstufung aus Bewertungsgründen - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Mitteilung von tagesschau.de: EU-Verteidigungspolitik: Die Briten bleiben die Bremser weiterlesen ...

Dazu schreibt dw-world.de weiter: EU will bei Verteidigung besser kooperieren weiterlesen ...

Mehr dazu von moneymoney.de: ProSieben: Dieses Kursniveau müssen Sie dann nutzen! weiterlesen ...

oberpfalznetz.de: Neue Agenda für EU weiterlesen ...

Meldung von spiegel.de: Geldanlagen: Deutschland liegt bei privaten Investitionen vorn weiterlesen ...

Mitteilung von rumas.de: ProSiebenSat.1-Aktie: Strategieschwenk scheint sich auszuzahlen - Aktienanalyse weiterlesen ...