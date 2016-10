"MAINZ/LUDWIGSHAFEN - Nach der Explosion beim Chemiekonzern BASF mit mindestens einem Toten planen die ..."

Bild: © ad-hoc-news

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) sprach den Angehörigen der Verletzten und Vermissten bei einer Pressekonferenz in Ludwigshafen seine "tiefe Anteilnahme" aus. Auch CDU-Landeschefin Julia Klöckner zeigte sich laut Mitteilung betroffen über das Unglück.

























aktiencheck.de weiter: Frankfurt - BASF -Aktienanalyse von Analyst Tim Jones von der Deutschen Bank:



Tim Jones, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Q2-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) . BASF-Aktie: Konsensschätzungen müssten steigen - Deutsche Bank rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ... Artikel von dts-nachrichtenagentur.de: Deutschlands Industrie und Politik macht der stärker werdende Zugriff ausländischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schützen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG" . Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG. weiterlesen ... Dazu schreibt aktiencheck.de: New York - BASF-Aktienanalyse von Analyst Martin Evans von J P . BASF-Aktie: Q3-Zahlen übertreffen Erwartungen - J.P. Morgan rät zum Verkauf und erhöht Kursziel - Aktienanalyse. Morgan:



Martin Evans, Analyst von J.P. Morgan, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Q3-Zahlen weiterhin zum Verkauf der Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), erhöht aber das Kursziel von 55 auf 60 Euro. weiterlesen ... aktiencheck.de schreibt dazu: Frankfurt - BASF-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research :



Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Q3-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von 75 auf 82 Euro . BASF-Aktie: Vorläufige Q3-Zahlen übertreffen Erwartungen - Independent Research erhöht Kursziel - Aktienanalyse. weiterlesen ... Dazu berichtet kledy.de weiter: Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG weiterlesen ...































Mehr dazu von rumas.de: BASF-Aktie: Q3-Zahlen überraschen positiv - Kauflimit 73,50 Euro - Aktienanalyse weiterlesen ... Dazu schreibt rumas.de weiter: BASF-Aktie: Kaum positive Kurstreiber - S&P Global rät zum Verkauf - Aktienanalyse weiterlesen ... rumas.de weiter: BASF-Aktie: Günstig bewertete Dividendenperle - klarer Kauf! Aktienanalyse weiterlesen ... rumas.de weiter: BASF-Aktie an DAX-Spitze! Aktienanalyse weiterlesen ... Dazu meldet wzonline.de: BDI warnt vor Abschottung weiterlesen ...

Sondersitzung im rheinland-pfälzischen Landtag zu BASF-Explosion geplantMAINZ/LUDWIGSHAFEN - Nach der Explosion beim Chemiekonzern BASF mit mindestens einem Toten planen die Koalitionsfraktionen des rheinland-pfälzischen Landtags eine Sondersitzung. Die zuständigen Ausschüsse sollten darüber beraten, wie es zu dem Vorfall kam und welche Folgen sie für Menschen und Umwelt in der Region habe, teilten die Fraktionen von SPD, FDP und Grünen am Montag in Mainz mit. "Die Explosion auf dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen erfüllt uns mit großer Sorge." Ob die Sondersitzung noch in dieser Woche ansteht, war zunächst offen.