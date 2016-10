"MAINZ - In einer vom ZDF in Auftrag gegebenen Studie fordern die Autoren eine längere Abrufbarkeit von Videos aus ..."

"Es ist den Zahlern des Rundfunkbeitrags nicht zu vermitteln, warum die mit den Rundfunkbeiträgen produzierten Sendungen nicht unabhängig von dem Sendetermin der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollen", schreiben Dieter Dörr, Bernd Holznagel und Arnold Picot. Für eine breitere und längere Verfügbarkeit der Videos müsse aber der Rundfunkstaatsvertrag geändert werden. Die Studie wurde am Freitag bei der Sitzung des ZDF-Fernsehrats in Mainz vorgestellt.

Die Gutachter führen in ihrer Untersuchung mit dem Titel "Legitimation und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Zeiten der Cloud" weiter aus: Gerade online seien Videos besonders nachgefragt und wichtig. Und im Internet, ergänzte ZDF-Intendant Thomas Bellut, liege die Zukunft. "Entscheidend wird sein, wie man im Netz unterwegs sein wird."

Der Medienrechtler Dörr, der Rechtswissenschaftler Holznagel und der Betriebsökonom Picot schlagen vor, das Verbot aufzuheben, wonach angekaufte Serien und Filme nicht online gestellt werden dürfen. Auch im Sport, wo die Grenzen für Online-Videos ganz besonders eng sind, sollte das Gesetz flexibler gestaltet sein.

Außerdem sollten ARD und ZDF ihre Angebote ruhig auch mehr auf Drittplattformen anbieten dürfen. "Gegenwärtig werden Drittplattformen wie YouTube oder Facebook noch nicht konsequent genug strategisch für eigene Inhalte genutzt", heißt es in der Studie. Dort werde eigentlich nur für die TV-Sendungen geworben, aber diese nicht publiziert. Marlehn Thieme, die Vorsitzende des ZDF-Fernsehrats, sagte, die öffentlich-rechtlichen Sender müssten dorthin, wo die Nutzer sind. So blieben sie für die Menschen auffindbar und leicht zugänglich.

Bellut sieht in dem Gutachten eine wichtige Grundlage für die Arbeit des ZDF. "Das Fernsehen, aber auch unsere Gesellschaft verändern sich rasant. Das spüren wir jeden Tag." Bislang, schränkte er ein, seien die Zahlen der Online-Zuschauer noch vergleichsweise gering. Die "heute show" werde im Hauptprogramm von 3,5 Millionen Menschen geschaut, in der Mediathek von wenigen Hunderttausend. Doch in zehn oder zwanzig Jahren sehe das sicherlich ganz anders aus. "Die Bewegung Richtung Netz ist da."





























