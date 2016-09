"MAGDEBURG - Vom Land Sachsen-Anhalt aufgelegte Fonds haben sich einer Sammelklage gegen den Autohersteller ..."

als Bayern", hatte Borchert bereits im August erklärt.

Nach der Übersicht besaß das Land Ende August dieses Jahres 5800 Aktien von Volkswagen im Wert von mehr als 700 000 Euro. Bei den Klagen geht es um die Frage, ob das VW-Management die Marktteilnehmer rechtzeitig über den Skandal informierte.





























aktiencheck.de berichtet dazu: Lauda-Königshofen - Volkswagen-Aktie: Wichtige Marken nach unten durchbrochen - Chartanalyse



Zum Start in die neue Woche legte die Aktie von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) den Rückwärtsgang ein, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily de" in seiner aktuellen Veröffentlichung . Volkswagen-Aktie: Wichtige Marken nach unten durchbrochen - Chartanalyse. weiterlesen ...

dpa.de schreibt: Bern - In der Schweiz haben Volksabstimmungen über größere Befugnisse für den Geheimdienst, die Entwicklung der Renten sowie die Ausrichtung der Wirtschaft begonnen . Schweizer stimmen über mehr Befugnisse für Geheimdienst ab. Die rund fünf Millionen Wahlberechtigten können entscheiden, ob der Nachrichtendienst des Bundes in Einzelfällen zur Abwehr von Terroranschlägen Telefonate abhören, Wohnungen verwanzen und Computer anzapfen darf. Abgestimmt wird auch über die Forderung der Gewerkschaften, die Rente um zehn Prozent zu erhöhen. Zudem entscheidet die Bevölkerung über einen ökologischen Umbau der Volkswirtschaft. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: Berlin - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer befürchtet, dass die Wirtschaft leiden könnte, wenn die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland weiter um sich greift . BDA-Präsident warnt vor Imageverlust für deutsche Produkte. weiterlesen ...

Dazu dpa.de weiter: Berlin - Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer befürchtet, dass die Wirtschaft leiden könnte, wenn die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland weiter um sich greift . Arbeitgeberverband warnt vor Imageverlust. «Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir im Ausland für unsere Willkommenskultur gefeiert wurden. Jetzt zeigt sich ein anderes Bild», sagte Kramer der «Passauer Neuen Presse». Das könne unter anderem dazu führen, dass das Image deutscher Produkte leidet und die Investitionsbereitschaft zurückgeht. weiterlesen ...

Dazu meldet oberpfalznetz.de weiter: Bayerische Wirtschaft auf Rekordkurs weiterlesen ...

tagesschau.de: Ifo-Index steigt: Wirtschaft erwartet goldenen Herbst weiterlesen ...

rumas.de schreibt dazu weiter: Volkswagen-Aktie: Kaufempfehlung - Lkw-Markt in Europa nicht attraktiv - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu berichtet wiwo.de weiter: Die Deutschen können sich mehr leisten : Neue IW-Analyse: Kaufkraft der Lohnminute gestiegen weiterlesen ...

Dazu kreiszeitung.de weiter: Bericht: Fremdenfeindliche Gewalt steigt dramatisch weiterlesen ...

schwarzwaelder-bote.de berichtet dazu: Deutschland: BDA-Präsident warnt vor Imageverlust für deutsche Produkte weiterlesen ...