Dazu fondscheck.de: Stuttgart (www fondscheck de) - Um das Ziel einer stetigen Wertentwicklung zu erreichen, wird das Vermögen des LBBW Geldmarktfonds R (ISIN DE0009766832/ WKN 976683) zu mindestens 85% in Geldmarktprodukte investiert, so die Experten von LBBW Asset Management



Aufgrund der Risikostreuung und der kurzfristigen Zinsbindungsdauer aller Papiere im Fonds bestünden nur geringe Zinsänderungsrisiken . LBBW Geldmarktfonds R: 10/2016-Bericht, Wertentwicklung von 0,00% - Fondsanalyse. weiterlesen ...





Dazu dpa.de: SEOUL - Der Mischkonzern Samsung gerät immer tiefer in den Strudel eines politischen Korruptionsskandals . Korruptionsaffäre in Südkorea - Ermittler durchsuchen Samsung-Büros. Im Mittelpunkt steht eine Vertraute der südkoreanischen Staatspräsidentin Park Geun Hye. Die Staatsanwaltschaft ließ sowohl Büros der Samsung-Gruppe als auch die Zentrale des staatlichen Pensionsfonds durchsuchen, wie südkoreanische Sender am Mittwoch berichteten. Park stehe im Verdacht, auf den Fonds eingewirkt zu haben, um die umstrittene Fusion zweier Samsung-Tochterfirmen im vergangenen Jahr zu bewilligen. An beiden Unternehmen hatte der Fonds Anteile. weiterlesen ...

Meldung von wallstreet-online.de: KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die '4,50%-Hörmann Finance-Anleihe'





DGAP-News: KFM Deutsche Mittelstand AG / Schlagwort(e): Fonds/Anleihe





KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die





'4,50%-Hörmann Finance-Anleihe'





23 11 2016 / 11:00





Für den Inhalt der Mitteilung ist der . KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die '4,50%-Hörmann Finance-Anleihe' (deutsch). weiterlesen ...

fondscheck.de weiter: Wien (www fondscheck de) - Derzeit suchen viele Investoren nach Investitionsmöglichkeiten, die hohe laufende Erträge liefern können und ein attraktives Chancen-Risikoprofil aufweisen, so Erste Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung . Erste AM legt Fonds für Hybrid- und Nachranganleihen auf - Fondsnews. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Der neue Fonds ERSTE BOND CORPORATE PLUS (ISIN AT0000A1PKL2, Ausschüttend; ISIN AT0000A1PKM0, Thesaurierend; ISIN AT0000A1PKN8, Vollthesaurierend) investiert weiterlesen ...

Dazu aachener-zeitung.de weiter: Verdammter Erfolg: Wenn gute Fonds schließen weiterlesen ...





























sport1.de schreibt dazu: Europameister-Duo für die Löwen? weiterlesen ...

wiwo.de schreibt weiter: Investmentfonds-Ranking: Hier gibt es mehr Rendite ohne höheres Risiko weiterlesen ...

boerse-online.de weiter: Nordea Asset Management: Zwei Prozent sind Gold wert (News mit Zusatzmaterial) weiterlesen ...

Dazu meldet wiwo.de weiter: Investmentfonds: Rendite ohne Risiko? Diese Frau kann das! weiterlesen ...

Dazu schreibt morningstar.de: Morningstar Sterne Rating im Test weiterlesen ...