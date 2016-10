Bei der Explosion und bei Bränden am Landeshafen Nord waren am Montag zwei Männer der BASF -Werksfeuerwehr getötet worden. Mehr als 20 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Zudem hatten Polizeitaucher am Mittwoch in einem Hafenbecken am Explosionsort die Leiche eines Mannes geborgen. Nun wird geprüft, ob es sich bei ihm um einen seit dem Unglück vermissten Matrosen eines Tankschiffes und damit um ein drittes Todesopfer des Unglücks handelt.





dpa.de schreibt weiter: LUDWIGSHAFEN - Nach der Explosion bei der BASF fährt der Chemiekonzern wichtige Anlagen in dem Ludwigshafener Werk wieder hoch . BASF fährt nach Unglück erste Anlagen wieder hoch. Die beiden sogenannten Steamcracker - zwei zentrale Anlagen für die Produktion - befänden sich im Anfahrvorgang, sagte ein BASF-Sprecherin am Donnerstagmorgen. Deswegen sei eine Fackel zu sehen, eine zweite werde in den kommenden Stunden ebenfalls weiträumig sichtbar sein. Aufgrund der Gasverbrennung könne es zu Geräuschentwicklung kommen. weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt: Frankfurt - BASF-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:



Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) fest . BASF-Aktie: Ausmaß nach Unglück in Ludwigshafen schwer abschätzbar - Kursziel 82 Euro - Aktienanalyse. weiterlesen ...

de.msn.com meldet dazu: Beim Chemiekonzern BASF ruht auch zwei Tage nach dem verheerenden Unglück ein großer Teil der Produktion im Stammwerk Ludwigshafen . BASF rechnet mit langem Produktionsausfall. Mittlerweile wurde womöglich der letzte Vermisste gefunden. weiterlesen ...

aktiencheck.de meldet: Frankfurt - Bilfinger -Aktienanalyse von Analyst Norbert Kretlow von der Commerzbank:



Norbert Kretlow, Analyst der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Explosion auf dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) . Bilfinger-Aktie: Kaufempfehlung - Ungewissheit nach Explosion auf dem Werksgelände der BASF - Aktienanalyse. weiterlesen ...

