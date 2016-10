"LUDWIGSHAFEN - Nach der Explosion auf dem BASF-Werksgelände in Ludwigshafen werden noch immer zwei Menschen vermisst "

Am Montagvormittag waren mindestens zwei Mitarbeiter des Unternehmens getötet worden, als es nach einem Brand an einer Rohrleitungstrasse des Hafens zu der Explosion gekommen war. Die Ursache war am Dienstagmorgen noch völlig unklar.

ROHRLEITUNGEN IN FLAMMEN

Wie das Unternehmen mitteilte, brannten in der Folge Rohrleitungen mit Ethylen und Propylen. Ethylen werde unter anderem zur Herstellung von Dämmstoffen und Lösemitteln verwendet, Propylen komme bei der Produktion von Autolacken, Dispersionen und Klebstoffen zum Einsatz.





Meldung von salzburg.com: Eine gewaltige Explosion erschütterte Montagmittag das Gelände des Chemieriesen BASF in Ludwigshafen in Deutschland . Mindestens zwei Tote bei BASF-Explosion in Ludwigshafen. Bislang wurden zwei Todesopfer bestätigt. Zwei Menschen wurden am Abend noch vermisst. weiterlesen ...

