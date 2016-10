"LUDWIGSHAFEN - Nach der Explosion auf dem BASF -Gelände in Ludwigshafen sind die Folgen für das Unternehmen noch unklar "

Artikel von anleihencheck.de: München (www anleihencheck de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine neue PROTECT Multi Aktienanleihe (ISIN DE000VN4G008/ WKN VN4G00) auf die Aktien von BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11), Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) und Linde (ISIN DE0006483001/ WKN 648300) zur Zeichnung an . Neue 10,00% PROTECT Multi Aktienanleihe auf BASF, Bayer und Linde in Zeichnung - Anleihenews. weiterlesen ...

dpa.de weiter: FRANKFURT - Bankkunden bewerten das Online- und Mobilangebot der Geldhäuser in Deutschland einer Studie zufolge deutlich schlechter als im weltweiten Schnitt . Umfrage: Schlechte Noten für Digitalangebot deutscher Finanzhäuser. Nur 26 Prozent geben ihm im Vergleich zu anderen Branchen eine Topnote, wie aus der am Montag veröffentlichten Untersuchung des Beratungsunternehmens EY (Ernst & Young) hervorgeht. Damit landen die Finanzhäuser in Deutschland auf Platz fünf hinter Reiseanbietern, der Unterhaltungsbranche, dem Einzelhandel und der Telekommunikation. weiterlesen ...

Mitteilung von aktiencheck.de: Lauda-Königshofen - BASF-Aktie: Jahreshoch bei 79,99 Euro im Visier - Chartanalyse



Unerwartet legte BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) am vergangenen Dienstag nach Börsenschluss Eckdaten zum dritten Quartal vor und wusste dadurch den Markt zu überzeugen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily de" in seiner aktuellen Veröffentlichung . BASF-Aktie: Jahreshoch bei 79,99 Euro im Visier - Chartanalyse. weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt dazu weiter: Frankfurt - BASF-Aktienanalyse von Analyst Tim Jones von der Deutschen Bank:



Tim Jones, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Q2-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) . BASF-Aktie: Konsensschätzungen müssten steigen - Deutsche Bank rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Artikel von kledy.de: Politologe warnt vor türkischer Pegida in Deutschland weiterlesen ...





























ariva.de meldet dazu: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Chinas Wirtschaft lässt hoffen weiterlesen ...

Dazu oberpfalznetz.de weiter: Positive Stimmung in der Oberpfalz weiterlesen ...

fool.de schreibt dazu: Neue Daten zeigen: Die deutsche Wirtschaft läuft rund und Unternehmen profitieren davon weiterlesen ...

Dazu rumas.de: BASF-Aktie: Q3-Zahlen überraschen positiv - Kauflimit 73,50 Euro - Aktienanalyse weiterlesen ...

Nachricht von rumas.de: BASF-Aktie: Kaum positive Kurstreiber - S&P Global rät zum Verkauf - Aktienanalyse weiterlesen ...