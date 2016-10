"LUDWIGSHAFEN - Nach dem Explosionsunglück bei der BASF und der damit verbundenen Abschaltung von Anlagen muss der ..."

Am 17. Oktober war es am Standort Ludwigshafen im sogenannten Landeshafen Nord bei Rohrleitungsarbeiten zu einer Explosion und mehreren Bränden gekommen. Drei Menschen starben, 30 wurden verletzt. Die Ermittler vermuten, dass es zu dem Unglück kam, als ein Mitarbeiter einer Fremdfirma eine falsche Rohrleitung anschnitt. Darin floss Raffinat, das sich entzündete. Zur gleichen Zeit liefen Wartungsarbeiten an einer Nachbarleitung. Der mutmaßliche Urheber des Unglücks konnte noch nicht befragt werden. Er liegt schwer verletzt im Krankenhaus.





pressetext.de schreibt weiter: Der europäische Security-Software-Hersteller ESET lädt auch in diesem Jahr wieder an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu seinen ESET Security Days ein . ESET Security Days 2016/2017. Interessierte können sich vor Ort mit Experten aus IT, Wirtschaft und Recht über die brisanten IT-Bedrohungen der heutigen Zeit austauschen und Vorträge von namhaften Sicherheitsspezialisten verfolgen. Im Fokus der Veranstaltungen steht die EU-Datengrundschutzverordnung, die Unternehmen bis spätestens Mai 2018 umsetzen müssen. weiterlesen ...

presseportal.de meldet dazu: Eschborn - Beim Thema Fachkräftemangel erwacht die Wirtschaft in Deutschland aus ihrer Lethargie: Im Gegensatz zum Vorjahr sind inzwischen fast alle Unternehmen aktiv auf Kandidatensuche . Fachkräftemangel: Deutsche Wirtschaft wacht auf, aber Rezepte greifen nicht / Jeder zweite Arbeitgeber hat Probleme, offene Stellen zu besetzen / Kaum noch ein Unternehmen ohne Gegenmaßnahmen. Innerhalb von zwölf Monaten ist die Zahl der untätigen Unternehmen von 32 Prozent auf drei weiterlesen ...

pressetext.de: Ob Bank oder Maschinenbauer: Entscheider in Deutschland fühlen sich weitgehend noch zu sicher vor Wettbewerbern mit neuen digitalen Konzepten . Digital-Studie: Deutsche Unternehmen fühlen sich zu sicher. In neun von zehn Unternehmen bleiben die Erlösmodelle dieselben wie bislang. Das zeigt die Studie "Digitalisierung - Der Realitäts-Check" der Managementberatung Horváth & Partners. Forsa hat für die Studie 200 Unternehmensentscheider aus unterschiedlichen Branchen zu den bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen aus der digitalen Transformation befragt. weiterlesen ...

Mehr dazu von wallstreet-online.de: (Wiederholung: Im ersten Absatz, zweiter Satz wurde die Information ergänzt, dass es sich um das dritte Quartal handelt )





LUDWIGSHAFEN - Der Chemiekonzern BASF hat vor allem wegen des Verkaufs seiner Erdgashandelsaktivitäten auch unter dem Strich deutlich weniger verdient als ein Jahr zuvor . WDH: BASF verdient auch unter dem Strich deutlich weniger. Der auf die

Aktionäre entfallende Gewinn weiterlesen ...

rumas.de meldet: BASF Quartalszahlen: Ergebnis- und Mengensteigerung im Chemiegeschäft - Aktiennews weiterlesen ...





























Mehr dazu von maz-online.de: Vier Jubiläen im Stahlwerk weiterlesen ...

Dazu meldet t-online.de: Altersarmut nimmt in Deutschland zu - Regierung rät zu mehr Vorsorge weiterlesen ...

Meldung von dw-world.de: Der deutsche Verbraucher wird skeptisch weiterlesen ...

wzonline.de schreibt dazu: Goodyear will Reifenwerk in Philippsburg schließen weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von tagesschau.de: Ifo-Geschäftsklimaindex: Optimistisch in den Herbst weiterlesen ...