"LUDWIGSHAFEN - Eine Woche nach der verheerenden Explosion bei der BASF in Ludwigshafen ist die Unglücksursache immer ..."

Ursache der BASF-Explosion auch nach einer Woche noch unklarLUDWIGSHAFEN - Eine Woche nach der verheerenden Explosion bei der BASF in Ludwigshafen ist die Unglücksursache immer noch unklar. Wegen der gefährlichen Situation am Explosionsort im Landeshafen Nord konnte die Polizei erst am vergangenen Donnerstag mit der Untersuchung der Unglücksstelle beginnen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist eine große Zahl von Beamten mit den Ermittlungen beschäftigt. "Diese sind rund um die Uhr im Einsatz." Auch Gutachter des Landeskriminalamtes und externe Sachverständige forschen nach der Ursache des Unglücks, bei dem drei Menschen starben. 30 Menschen wurden verletzt, acht von ihnen schwer. Die Feuerwehr will am Montag entscheiden, in welchem Umfang die mobile Messung der Schadstoffbelastung weitergeht. Bisher registrierte sie keine erhöhte Konzentration.