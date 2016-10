"LUDWIGSHAFEN - Eine Woche nach der Explosion beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen mit drei Toten führt die ..."

Beim Brand und bei einer Explosion waren am vergangenen Montag zwei BASF -Werksfeuerwehrleute und der Matrose eines Tankschiffs ums Leben gekommen. 30 Menschen wurden verletzt, acht von ihnen schwer. Bei dem Unfall brannten unter anderem Rohrleitungen mit Ethylen und Propylen.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hatte eigene Proben genommen. Deren Ergebnisse aus dem Labor wurden am Montag oder Dienstag erwartet. Nach Angaben der Stadt Ludwigshafen zeigten erste Messergebnisse der Schadstoffbelastung, dass die Werte des krebserregenden Stoffes Benzol unterhalb der Akzeptanzwerte geblieben waren.





BERLIN - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag kritisiert die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zur Abwehr unerwünschter Investoren . Wirtschaft warnt vor Plänen zur Abwehr unerwünschter Investoren. "Kein anderes Land ist so sehr von freien Märkten abhängig wie Deutschland. Wir können nicht erwarten, dass andere Märkte für uns offen sind, wenn wir parallel unseren eigenen Markt zumachen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer dem "Handelsblatt" (Montag). Das ginge "an die Substanz unserer Wirtschaftsstruktur", warnte er. Vor einigen Tagen waren Pläne Gabriels bekannt geworden, die weit über die bisherigen Regelungen des Außenwirtschaftsgesetzes hinausgehen. Ziel ist es, deutsche Unternehmen in strategisch wichtigen Branchen besser vor Übernahmen etwa durch Firmen aus China schützen.

