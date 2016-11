"LUDWIGSHAFEN - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF will kundenfreundlicher werden und strukturiert deshalb mehrere ..."

Im Stammwerk Ludwigshafen werden im Einkauf rund 170 Stellen gestrichen. Den betroffenen Mitarbeitern werden laut BASF gemĂ€ĂŸ der Standortvereinbarung des Konzerns in Ludwigshafen andere Stellen im Unternehmen angeboten. Zuerst hatte die Tageszeitung "Die Rheinpfalz" ĂŒber die PlĂ€ne berichtet.

Das Ziel der Maßnahmen sei, die AblĂ€ufe noch stĂ€rker an Kunden- und MarktbedĂŒrfnisse anzupassen und interne Schnittstellen zu verringern, teilte die BASF mit. Deshalb sollen die Organisationsstrukturen in ausgewĂ€hlten Einheiten wie etwa Einkauf; Personal, Umwelt, Sicherheit und Gesundheit sowie Standortservices neu ausgerichtet werden.

Im Einkauf sollen bestimmte TĂ€tigkeiten in regionalen Service-Zentren gebĂŒndelt werden. Etwa die HĂ€lfte der 170 Ludwigshafener Stellen wird nach Berlin verlagert. Das 2005 gegrĂŒndete Service-Zentrum in der Hauptstadt beschĂ€ftigt laut BASF rund 1300 Mitarbeiter aus mehr als 50 LĂ€ndern. Dort werden Finanz-, Controlling- und Personal-Dienstleistungen fĂŒr mehr als 200 BASF-Gruppengesellschaften in der Region Europa erbracht.





Weitere Nachricht dazu von anleihencheck.de: MĂŒnchen (www anleihencheck de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine PROTECT Express Anleihe (ISIN DE000VN4ZU47/ WKN VN4ZU4) auf die Aktie von BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) zur Zeichnung an



Die Anleihe könne noch bis zum 21 . 6,50% PROTECT Express Anleihe auf BASF nur noch wenige Tage in Zeichnung - Anleihenews. November 2016 (16:00 Uhr) gezeichnet werden. weiterlesen ...

dpa.de meldet: HANNOVER - Deutschland und Europa sollten nach Meinung GĂŒnther Oettingers, EU-Kommissar fĂŒr Digitales, mehr fĂŒr die Datensicherheit tun . EU-Kommissar Oettinger fordert digitales 'BGB' fĂŒr Europa. "Wir brauchen ein digitales, europĂ€isches BGB", forderte Oettinger in Anspielung auf das zentrale deutsche Regelwerk der Beziehungen zwischen Privatpersonen, das BĂŒrgerliche Gesetzbuch (BGB). Oettinger sprach am Mittwochabend auf dem Tag der niedersĂ€chsischen Wirtschaft der UnternehmerverbĂ€nde Niedersachsen (UVN) in Hannover. weiterlesen ...

dpa.de berichtet dazu: FRANKFURT - Ökonomen haben mehr Anreize fĂŒr Investitionen von Unternehmen in Deutschland gefordert . Ökonomen sehen InvestitionszurĂŒckhaltung von Unternehmen mit Sorge. Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise sprach sich in der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) fĂŒr verstĂ€rkte Steueranreize aus. "Die Firmen investieren in Deutschland viel zu wenig. Dadurch wackeln Jobs und es entstehen weniger neue Stellen", zitierte Bild-Online den Ökonom. Die deutsche Wirtschaft hatte im dritten Quartal ihr Wachstumstempo gegenĂŒber dem FrĂŒhjahr gedrosselt. Ein Grund waren geringere Investitionen von Firmen in Maschinen und andere AusrĂŒstungen. weiterlesen ...

anleihencheck.de meldet: Bad Marienberg (www anleihencheck de) - Die Sixt Leasing SE (ISIN DE000A0DPRE6/ WKN A0DPRE), eine der grĂ¶ĂŸten banken- und herstellerunabhĂ€ngigen Full-Service-Leasinggesellschaften in Deutschland, hat sich in den ersten neun Monaten 2016 positiv entwickelt und strategiekonform den Vertragsbestand und die ProfitabilitĂ€t weiter gesteigert so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung . Sixt Leasing: Vertragsbestand und ProfitabilitĂ€t in den ersten neun Monaten 2016 gesteigert - Anleihenews. weiterlesen ...

Mehr dazu von zeit.de: Statistisches Bundesamt : Zahl der ErwerbstÀtigen auf Rekordhoch weiterlesen ...





























Mehr dazu von zeit.de: Statistisches Bundesamt: Zahl der ErwerbstÀtigen auf Rekordhoch weiterlesen ...

nw-news.de berichtet dazu: Börse in Frankfurt: Dax baut Vortagesplus etwas aus weiterlesen ...

ariva.de berichtet dazu: Frankfurt Schluss: Dax baut Vortagesplus etwas aus - Daten helfen weiterlesen ...

spiegel.de meldet dazu: Bruttoinlandsprodukt: Wirtschaft wÀchst nur noch homöopathisch weiterlesen ...

Dazu spiegel.de weiter: Brexit: Die Briten kommen weiterlesen ...