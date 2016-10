"LUDWIGSHAFEN - Der Chemieriese BASF will Lieferanten künftig noch stärker auf die Finger schauen "

Bei der Großanlage hatten Dichtungen, Pumpen und Verdichter ersetzt werden müssen, weil nach BASF -Angaben von Lieferanten nicht die erwartete Qualität geliefert wurde. Das sei auch bei Produkten namhafter Hersteller der Fall gewesen, sagte die Sprecherin. "Man muss daraus lernen."

In einer Sicherheitskammer der sogenannten TDI-Anlage war im Juni ein Gemisch aus Stickstoff und dem giftigen Gas Phosgen ausgetreten. Eine Gefährdung der Bevölkerung war laut BASF ausgeschlossen. Das Umweltministerium veranlasste eine Inspektion bei dem Chemieriesen. Insgesamt wurden bei der BASF 2016 bislang 14 Produktaustritte gemeldet, das Phosgen-Gemisch gehört nicht dazu. 2015 waren es 13 Fälle. Die Zunahme der Zwischenfälle führt das Unternehmen auf die Inbetriebnahme vieler neuer Anlagen zurück - dabei sei das Risiko größer. Werkleiter Uwe Liebelt sagte dem "Mannheimer Morgen": "Wir sparen nicht auf Kosten der Sicherheit - Sicherheit geht immer vor."





























aktiencheck.de meldet: Sydney - innogy-Aktienanalyse von Analyst Peter Crampton von Macquarie:



Peter Crampton, Analyst von Macquarie, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des innogy SE (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) mit einer Kaufempfehlung auf



Der Markt dürfte sich mangels vergleichbarer Infrastruktur-Unternehmen in Deutschland bei der Bewertung v a . innogy-Aktie: Dividende der RWE-Ökostromstochter dürfte als Bewertungsmaßstab dienen - Kaufempfehlung - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de: PARIS - Frankreichs Premier minister Manuel Valls hat Deutschland aufgefordert, seinen finanziellen Spielraum stärker zur Ankurbelung der Wirtschaft zu nutzen . Pariser Premier Valls fordert von Berlin 'echte Wachstumspolitik'. "Ich denke, dass wir eine echte Wachstumspolitik führen müssen, () die sich nicht nur auf die Herausforderungen der Wettbewerbsfähigkeit beschränkt", sagte Valls am Freitag bei einer Konferenz in Paris. "Ich weiß, dass das eine schwere Meinungsverschiedenheit mit unserem großen deutschen Partner ist, das nehme ich auf mich." weiterlesen ...

Dazu dpa.de: FRANKFURT/PARIS/MADRID - Die Industrieunternehmen in Deutschland, Frankreich und Spanien haben ihre Produktion deutlich ausgeweitet . Produktion in Deutschland zieht an - in Frankreich und Spanien ebenso. Die nationalen Statistikämter meldeten jeweils robuste Zahlen für den Monat August. Besonders deutlich fiel der Zuwachs in der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland aus. Aber auch die zweit- und viertgrößten Volkswirtschaften Frankreich und Spanien konnten überzeugen. weiterlesen ...

