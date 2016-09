Acetylen ist nach Unternehmensangaben ein wichtiger Ausgangsstoff, unter anderem für Arzneimittel, Kunststoffe und Lösemittel sowie für Elektrochemikalien und hochelastische Textilfasern. Etwa 20 Anlagen am Standort nutzten die Substanz für Produkte und Wertschöpfungsketten. Die Abnehmer sitzen in der Automobil-, Pharma-, Bau-, Konsumgüter- und Textilindustrie. Eine weitere Acetylen-Anlage betreibt BASF seit dem Jahr 2000 am Verbundstandort im US-amerikanischen Geismar (Louisiana).





























Weitere Nachricht dazu von dpa.de: LUDWIGSHAFEN - Der Chemieriese BASF baut am Standort Ludwigshafen eine neue Anlage für das Zwischenprodukt Acetylen . BASF baut neue Acetylen-Anlage. Sie soll Ende 2019 den Betrieb aufnehmen und eine Kapazität von 90 000 Tonnen pro Jahr haben, wie die BASF SE am Mittwoch mitteilte. Angaben zur Investitionshöhe machte das Unternehmen nicht. Die Anlage, die mit dem weltweit effizientesten Produktionsverfahren arbeiten soll, ersetzt die bestehende Produktion. Dort arbeiten derzeit 120 Menschen, in der neuen Einrichtung werden es nur noch 80 sein. Den übrigen werden nach Angaben einer Sprecherin vergleichbare Ersatzarbeitsplätze im Werk angeboten. weiterlesen ...

Dazu dpa.de weiter: Berlin - Über Impulse für die weitere Digitalisierung der europäischen Wirtschaft will Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bei einem Treffen in Berlin beraten . Merkel, Hollande und Juncker treffen Konzernchefs. Zu einem Abendessen im Kanzleramt werden dazu der französische Staatspräsident François Hollande, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und 20 Chefs europäischer Unternehmen erwartet. Unter anderem sind deutsche Konzerne wie Siemens und BASF dabei. Hauptthema des Gesprächs sollen in diesem Jahr Weichenstellungen auf europäischer Ebene für Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft sein. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: Berlin - Knapp 10 000 Milchbauern in Deutschland wollen mit Hilfe von EU-Geldern ihre Produktion zeitweise drosseln, damit sich die Preise insgesamt erholen . Fast 10.000 deutsche Milchbauern wollen Produktion drosseln. In einer ersten Welle stellten 9947 Betriebe entsprechende Anträge, wie das Bundesagrarministerium auf Anfrage mitteilte. weiterlesen ...

