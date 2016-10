"LUDWIGSHAFEN - Der Chemiekonzern BASF hat wegen des Verkaufs seiner Erdgashandelsaktivitäten einen kräftigen Umsatz- ..."

schrieb Analyst Andrew Stott, die Erholung habe bei dem Chemiekonzern offensichtlich bereits begonnen.

Im Zuge eines Tausches hatten die Ludwigshafener ihr Gashandels- und Gasspeichergeschäft an den russischen Energieriesen Gazprom abgegeben. Den vollständigen Quartalsbericht wird der Konzern am 27. Oktober vorlegen.





























Mitteilung von dgap.de: BASF SE, DE000BASF111 . BASF: Ergebnis im 3. Quartal 2016 über Analystenschätzungen. weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: BERLIN - Besorgte Dax stark Topmanager wie Siemens -Chef Joe Kaeser, Eon -Chef Johannes Teyssen und RWE -Chef Peter Terium betonten in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" die Bedeutung des Geldhauses für die deutsche Wirtschaft . Topmanager stärken Deutscher Bank den Rücken. "Die deutsche Industrie braucht eine Deutsche Bank, die uns in die Welt hinaus begleitet", sagte der BASF -Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Hambrecht der Zeitung. Daimler -Chef Dieter Zetsche sagte: "Starke deutsche Banken sind wichtig für eine starke deutsche Wirtschaft. Diese Verbindung ist eng. Und das wird so bleiben." weiterlesen ...

aktiencheck.de schreibt dazu: MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat BASF nach der Einigung der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) auf eine Begrenzung der Ölfördermenge von "Sell" auf "Hold" hoch gestuft . Baader Bank hebt BASF auf 'Hold' - Ziel 80 Euro. Analyst Markus Mayer hob das Kursziel in der Studie vom Donnerstag von 55 auf 80 Euro angehoben. Das Öl- und Gas-Geschäft des Chemiekonzerns werde von höheren Ölpreisen profitieren, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Donnerstag. weiterlesen ...

