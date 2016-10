Dazu dpa.de weiter: London - Wikileaks-Gründer Julian Assange hat nach Angaben der Enthüllungs-Plattform keinen Internet-Zugang mehr . Wikileaks: Assange hat kein Internet mehr. Ecuador habe Assange, der Asyl in der Londoner Botschaft des Landes fand, die Leitung gekappt, schrieb Wikileaks bei Twitter. Details - etwa zu einer möglichen Begründung - gab es nicht. Ecuadorianische Regierungskreise wollten sich dazu im Gespräch mit der britischen Agentur PA nicht äußern. «Ecuador wird Julian Assange weiter schützen und das 2012 gewährte politische Asyl aufrechterhalten», hieß es nur. weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: PARIS/LONDON - Der EuroStoxx 50 ist zum Wochenauftakt wieder etwas zurückgefallen . Europa Schluss: Verluste zu Wochenbeginn - Ölpreise geben nach. Nachdem der Leitindex der Eurozone am Freitag noch deutlich angezogen war, stand nun am ein moderates Minus von 0,54 Prozent auf 3008,72 Punkte zu Buche. Die Experten der Postbank sprachen am Montag von einer gewissen Orientierungslosigkeit, die zuvor schon die Überseebörsen in den USA und Asien ergriffen habe. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: LONDON - Die staatliche russische Medienorganisation RT (ehemals Russia Today) hat sich am Montag öffentlich über die angebliche "Sperrung" ihrer Konten in Großbritannien beklagt . Russischer Staatssender klagt über 'Kontensperrung' in Großbritannien. Die britische Bank NatWest habe alle Konten des Medienunternehmens ohne Angabe von Gründen "blockiert", hieß es in einem Artikel auf der englischsprachigen RT-Webseite am Montag. weiterlesen ...

dpa.de berichtet dazu: PARIS/LONDON - Der EuroStoxx 50 ist zum Wochenauftakt wieder etwas zurückgefallen . Aktien Europa Schluss: Verluste zu Wochenbeginn - Ölpreise geben nach. Nachdem der Leitindex der Eurozone am Freitag noch deutlich angezogen war, stand nun am ein moderates Minus von 0,54 Prozent auf 3008,72 Punkte zu Buche. Die Experten der Postbank sprachen am Montag von einer gewissen Orientierungslosigkeit, die zuvor schon die Überseebörsen in den USA und Asien ergriffen habe. weiterlesen ...

dw-world.de meldet dazu: Assanges Internet-Zugang gekappt weiterlesen ...

Dazu berichtet shortnews.de weiter: Insbesondere Frauen suchen derzeit auf Pornhub nach Clowns weiterlesen ...

Dazu shortnews.de: Insbesondere suchen Frauen derzeit auf Pornhub nach Clowns weiterlesen ...

shortnews.de schreibt weiter: Freizeit: Insbesondere suchen Frauen derzeit auf Pornhub nach Clowns weiterlesen ...

Dazu berichtet ruhrnachrichten.de weiter: Größeres Phänomen?: Clown in Wesel verängstigt junge Männer weiterlesen ...

Meldung von az-online.de: Brandangriff auf Parteibüro der US-Republikaner weiterlesen ...