"LONDON/LUXEMBURG - McDonald's will die Zentrale seines Geschäfts für die Märkte außerhalb der USA nach ..."

McDonald's begründete den Umzug mit einer Umstrukturierung des Unternehmens. "McDonald's hat Großbritannien als Standort für seine neue Holdingstruktur wegen der erheblichen Zahl der in London stationierten Mitarbeiter ausgewählt", hieß es in einer Mitteilung. Die neue Holding werde ihre Unternehmenssteuern für Einnahmen aus dem globalen Franchise-Geschäft künftig in Großbritannien abführen.

Die britische Premierministerin Theresa May begrüßte die Ankündigung. "Wir heißen anhaltende Investitionen von Unternehmen aus der ganzen Welt in Großbritannien willkommen, besonders wo es Wachstum sichert und Arbeitsplätze schafft", sagte May am Donnerstag.

