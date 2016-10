"LONDON/HANNOVER - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz Niedrigzinsen und Preiskampf ..."

An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die Hannover-RĂŒck-Aktie gewann bis zum spĂ€ten Vormittag 1,58 Prozent an Wert und war damit viertstĂ€rkster Wert im MDax .

"Solange die Gewinne stabil bleiben, werden wir Sonderdividenden zahlen, um den Anstieg des Eigenkapitals abzubremsen", sagte Wallin. Bereits in den vergangenen Jahren war es der Hannover RĂŒck auf diese Weise gelungen, ihre Eigenkapitalrendite bei rund 15 Prozent nahezu stabil zu halten, obwohl der Preiskampf in der Schaden- und Unfall-RĂŒckversicherung einen rentablen Ausbau des GeschĂ€fts immer schwieriger macht.

Beim Nettogewinn hatte die Hannover RĂŒck im Jahr 2014 erstmals an der Milliarde gekratzt und 2015 unter dem Strich 1,15 Milliarden Euro verdient. Die Dividende stieg auch dank SonderausschĂŒttungen von 2,10 Euro fĂŒr das Jahr 2009 auf 4,75 Euro fĂŒr 2015. Die Basisdividende, die zuletzt bei 3,25 Euro lag, will Wallin mindestens stabil halten.

Die Hannover RĂŒck habe sich nicht generell eine Steigerung der Dividende zum Ziel gesetzt, sagte Wallin. Vielmehr gehe es um eine Steigerung der Gewinne. Damit sollte etwa auf Sicht von fĂŒnf Jahren auch eine wachsende Basisdividende einhergehen. Generell mĂŒsse die AusschĂŒttung aber nicht jedes Jahr steigen.





aktiencheck.de berichtet dazu: Volkswagen Nutzfahrzeuge: Weltweite Auslieferungen steigen im ersten

Halbjahr um 7,0 Prozent (FOTO)

Hannover -

- Erhebliches Wachstum der Marke

- 9,1 Prozent Zuwachs in Westeuropa

- 61 600 Fahrzeugauslieferungen in Deutschland

- Auslieferungen der T-Baureihe steigen um +12,9 Prozent

- Absatz legt im Juni um 13,3 Prozent zu



Volkswagen Nutzfahrzeuge verzeichnet mit 238 800 ausgelieferten

Stadtlieferwagen, Transportern und Pickups in den ersten sechs

Monaten des Jahres . VW Volkswagen Nutzfahrzeuge AG / Volkswagen Nutzfahrzeuge: Weltweite . weiterlesen ...

