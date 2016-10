"LONDON - Die US-Bank Citigroup hat die Aktien der Gea Group vor einem Kapitalmarkttag des Anlagenbauers auf "Buy" ..."

Dazu berichtet aktiencheck.de weiter: Frankfurt - GEA Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Hans-Joachim Heimbürger von Kepler Cheuvreux: Hans-Joachim Heimbürger, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers GEA Group AG (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) . GEA Group-Aktie-Aktie: Molkereiwirtschaft bleibt auf Erholungskurs - Kepler Cheuvreux rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

dpa.de weiter: LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Gea Group von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 47 auf 56 Euro angehoben . ANALYSE-FLASH: Citigroup hebt Gea Group auf 'Buy' und Ziel auf 56 Euro. Das Wachstum und die Margen des auf die Lebensmittelindustrie spezialisierten Maschinenbauers dürften den Mittelpunkt der eigenen Zielspannen erreichen, schrieb Analyst Klas Bergelind in einer Studie vom Dienstag. Dagegen scheine die Aktie trotz der jüngsten Kursrally lediglich das Erreichen des unteren Endes einzupreisen. Er hob seine Gewinnschätzungen an. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von anleihencheck.de: Bad Marienberg (www anleihencheck de) - Die Peach Property Group (ISIN CH0118530366/ WKN A1C8PJ), ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, baut durch den Kauf eines weiteren Immobilienportfolios in Deutschland den Bestand signifikant aus, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung . Peach Property Group-Anleihe: Kauf eines weiteren Immobilienportfolios - Anleihenews. weiterlesen ...

Artikel von wallstreet-online.de: Die Commerzbank hat das Kursziel für Gea Group von 44 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen . ANALYSE-FLASH: Commerzbank hebt Ziel für Gea Group auf 50 Euro - 'Hold'. Nach einer zweieinhalbjährigen Flaute am Markt mit Milchprodukten sei es nur noch eine Frage der Zeit, bis die … weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de weiter: GEA Group-Aktie: Hohes Selbsthilfepotenzial, Kriegskasse gut gefüllte Kriegskasse - Kaufempfehlung - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu berichtet wiwo.de weiter: Die Deutschen können sich mehr leisten : Neue IW-Analyse: Kaufkraft der Lohnminute gestiegen weiterlesen ...

Dazu rumas.de weiter: GEA Group-Aktie: Q2-Geschäftszahlen überzeugen - Kurszielanhebung! Aktienanalyse weiterlesen ...

finanztreff.de schreibt: ANALYSE-FLASH: Lampe belässt Gea Group auf 'Kaufen' - Ziel 51 Euro weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rumas.de: GEA Group-Aktie: Bewertungsmodell aktualisiert - J.P. Morgan erhöht Kursziel - Aktienanalyse weiterlesen ...

Artikel von boersen-zeitung.de: ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Gea Group auf 47,80 Euro - 'Neutral' weiterlesen ...