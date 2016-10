"LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon auf "Equal Weight" mit einem Kursziel ..."

Nachricht von dts-nachrichtenagentur.de: Deutschlands Industrie und Politik macht der stärker werdende Zugriff ausländischer Regierungen auf die deutsche Wirtschaft Angst: Einige Top-Manager wollen den Standort nun schützen - notfalls sogar durch die "ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG" . Manager für ideelle Wiederbelebung der Deutschland AG. weiterlesen ...

Dazu berichtet aktiencheck.de weiter: Frankfurt - Infineon -Aktienanalyse von Analyst Robert Sanders von der Deutschen Bank: Robert Sanders, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) . Infineon-Aktie: Top Pick im Halbleiter-Sektor - Deutsche Bank rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu meldet aktiencheck.de weiter: Unterschleissheim - Infineon-Aktienanalyse von Analyst Günther Hollfelder von der Baader Bank: Günther Hollfelder, Analyst der Baader Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Präsentation zur Automotive-Sparte weiterhin zum Kauf der Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) . Infineon-Aktie: Automotive-Sparte vor weiteren Marktanteilsgewinnen - Baader Bank rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Software AG vor der Berichtssaison im Softwaresektor von 35 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen . ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Software AG auf 39 Euro - 'Neutral'. Der EU-Austrittsbeschluss der Briten bringe Gegenwind mit sich und sei eine europaweite Herausforderung, schrieb Analyst Michael Briest in einer Branchenstudie vom Freitag. Bei den IT-Ausgaben sieht er jedoch andere Faktoren, die die Auswirkungen des Brexit überwiegen werden. Seine Bewertung der Branchenaktien macht er künftig am Jahr 2018 fest, was auch Anpassungen an den Kurszielen zur Folge habe./tih/zb weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rumas.de: Infineon-Aktie: Fortsetzung der Aufwärtsbewegung jetzt möglich! Chartanalyse weiterlesen ...

rumas.de berichtet: Infineon-Aktie: kleine, aber feine Übernahme! - Aktienanalyse weiterlesen ...

finanztreff.de schreibt dazu: ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Software AG auf 39 Euro - 'Neutral' weiterlesen ...

boerse-online.de meldet dazu: ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Software AG auf 'Neutral' - Ziel 35 Euro weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de: Infineon-Aktie: S&P Global-Analyst erhöht Gewinnprognosen und Kursziel! Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de berichtet: Infineon-Aktie: eines der besten Investments mit Bezug zu Elektroautos! - Aktienanalyse weiterlesen ...