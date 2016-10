"LONDON - Die britische Großbank Standard Chartered kommt bei ihrer Gesundung langsamer voran als gedacht "

An der Börse wurden die Nachrichten mit Enttäuschung aufgenommen. Die Aktien der Bank verloren in London am Morgen 5,45 Prozent an Wert.

Winters versucht die Bank mit einer harten Sanierung wieder dividendenf√§hig zu machen. 2015 hatte Standard Chartered heftige Einbr√ľche bei den Ertr√§gen verbucht und war zum ersten Mal seit 1989 in einem Gesamtjahr in die roten Zahlen gerutscht.

Im dritten Quartal lagen die Ertr√§ge mit knapp 3,5 Milliarden Dollar zwar gleich hoch wie im zweiten Jahresviertel, allerdings immer noch fast sechs Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Das Plus beim bereinigten Vorsteuerergebnis verdankte die Bank vor allem der Tatsache, dass sie nur rund halb so viel Geld wegen gef√§hrdeter Kredite zur√ľcklegen musste wie ein Jahr zuvor.

Im August hatte die Bank Zweifel an ihrem mittelfristigen Renditeziel gesch√ľrt. "Es braucht wahrscheinlich mehr Zeit als wir gedacht haben", hatte das Management einger√§umt. Bisher sollte die Eigenkapitalrendite bis zum Jahr 2018 auf acht Prozent steigen und im Jahr 2020 zehn Prozent erreichen.





Weitere Nachricht von dpa.de: LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat BBVA von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 5,50 auf 6,20 Euro angehoben . ANALYSE-FLASH: Barclays hebt BBVA auf 'Equal Weight' und Ziel auf 6,20 Euro. Trotz des j√ľngsten Optimismus blieben die mittelfristigen Gewinnaussichten der europ√§ischen Banken eine Herausforderung, schrieb Analyst Rohith Chandra-Rajan in einer Branchenstudie vom Dienstag. Im derzeitigen Umfeld h√§tten Banco Santander und BBVA bessere Perspektiven als die britischen Konkurrenten Standard Chartered und HSBC. Die Titel der beiden spanischen Banken seien auch g√ľnstiger bewertet. weiterlesen ...

dpa.de weiter: Frankfurt/Main (dpa) - Die Entscheidung der Briten f√ľr einen EU-Austritt ist nach Einsch√§tzung von Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater mit dem Fall des Eisernen Vorhangs vor fast drei√üig Jahren vergleichbar . Chefvolkswirt Kater erwartet Konjunkturdelle nach Brexit. Es sei ein ¬ępolitisches Beben gleicher Gr√∂√üenordnung¬Ľ, sagte Kater. Als Folge rechnet er mit einer Konjunkturdelle in Euroland und einer Rezession in Gro√übritannien. ¬ęF√ľr Euroland fallen die wirtschaftlichen Brexit-Effekte nicht so ins Gewicht wie f√ľr die Insel-Wirtschaft.¬Ľ F√ľr einzelne Branchen und Unternehmen k√∂nnten die Folgen allerdings immens sein. weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: Berlin (dpa) - Die deutsche Wirtschaft ist entsetzt √ľber das sich abzeichnende Votum der Briten f√ľr einen Austritt aus der Europ√§ischen Union . DIHK: ¬ęBrexit¬Ľ Schlag ins Kontor der deutschen Wirtschaft. ¬ęDer Brexit ist f√ľr die deutsche Wirtschaft ein Schlag ins Kontor¬Ľ, sagte DIHK-Pr√§sident Eric Schweitzer der dpa. Kurzfristig ist laut Schweitzer zu bef√ľrchten, dass der Absatz deutscher Produkte in Gro√übritannien schw√§cher wird. Sicherlich sei mit einer weiteren Abwertung des Pfunds zu rechnen. Der deutsch-britische Handel werde schwieriger. ¬ęGro√übritannien muss Handelsvertr√§ge weltweit, aber auch mit der EU komplett neu aufsetzen¬Ľ, sagte Schweitzer. weiterlesen ...

dpa.de weiter: FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein m√∂glicher Austritt Gro√übritanniens aus der Europ√§ischen Union w√ľrde aus Sicht der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) zu einer Verlagerung des europ√§ischen Bankenzentrums weg vom Schwergewicht London f√ľhren . S&P: Britische Finanzinstitute m√ľssen 'Brexit' am meisten f√ľrchten. "Ein Brexit w√ľrde den Trend verst√§rken, dass globale Banken ihr Risikomanagement zumindest teilweise aus Gro√übritannien weg verlagern und in Frankfurt, Paris, Madrid oder Mailand ansiedeln", schreibt S&P in einem am Dienstag ver√∂ffentlichten Kommentar. Derzeit f√§nden fast ein F√ľnftel der globalen Bankenaktivit√§ten in Gro√übritannien statt. Premierminister David Cameron will bis Ende 2017 ein Referendum √ľber den Verbleib Gro√übritanniens in der EU abhalten. weiterlesen ...

Dazu n-tv.de: Exportnation besonders betroffen: Deutschland wird Jahre unter Brexit leiden weiterlesen ...





























Weitere Nachricht dazu von tagesschau.de: Nach Brexit: Ratingagenturen senken die Daumen weiterlesen ...

Nachricht von wiwo.de: Was Unternehmen zum Brexit sagen: Erwarten deutlichen R√ľckgang des Gesch√§fts weiterlesen ...