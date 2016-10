dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Weitere Nachricht dazu von dpa.de: LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für SMA Solar nach erneuter Prognosesenkung von 30,19 auf 20,59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen . ANALYSE-FLASH: Macquarie senkt Ziel für SMA Solar - 'Underperform'. Analyst Gurpreet Gujral rechnet in einer Studie vom Dienstag damit, dass die Markterwartungen für 2016 und 2017 um je ein Drittel fallen werden. Aufgrund der hohen Unsicherheit hinsichtlich der Gewinnentwicklung des Solarzulieferers verdiene die Aktie einen deutlichen Bewertungsabschlag./ag/ajx weiterlesen ...

Dazu meldet wallstreet-online.de: Die im TecDAX gelistete Aktie des Wechselrichter-Spezialisten SMA Solar (WKN: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9) konnte sich zuletzt ohnehin nicht mit Ruhm bekleckern . SMA Solar: Welch ein Absturz!. Am Montag folgten die nächste Hiobsbotschaft und ein regelrechter Absturz. Schuld war eine Prognosesenkung. Die Umsatz- und Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2016 wurden nach unten weiterlesen ...

Mitteilung von wallstreet-online.de: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung SMA Solar Technology AG: Vorstand der SMA Solar Technology AG senkt Prognose für das laufende Geschäftsjahr 24 10 2016 / 13:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich --------------------------------------------------------------------------- Corporate . SMA Solar Technology AG: Vorstand der SMA Solar Technology AG senkt Prognose für das laufende Geschäftsjahr. weiterlesen ...

Dazu meldet wallstreet-online.de: SMA Solar Technology AG / Key word(s): Change in Forecast SMA Solar Technology AG: Managing Board of SMA Solar Technology AG Decreases Forecast for Current Fiscal Year 24 10 2016 / 13:43 The issuer is solely responsible for the content of this announcement --------------------------------------------------------------------------- SMA . SMA Solar Technology AG: Managing Board of SMA Solar Technology AG Decreases Forecast for Current Fiscal Year. weiterlesen ...

4investors.de berichtet: SMA Solar Technology: Kursziel bricht ein weiterlesen ...

Nachricht von rumas.de: SMA Solar Technology-Aktie: Technische Gegenbewegung immer wieder möglich - Erstes Kursziel 30 Euro - Aktienanalyse weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von www.hna.de: Schwesternwohnheim: Mieter können bleiben weiterlesen ...

Mehr dazu von wiwo.de: Die Deutschen können sich mehr leisten : Neue IW-Analyse: Kaufkraft der Lohnminute gestiegen weiterlesen ...

rumas.de meldet: SMA Solar Technology-Aktie: Leerverkäufer Public Equity Partners Management auf dem Rückzug - Aktiennews weiterlesen ...

Artikel von rumas.de: SMA Solar Technology-Aktie: Leerverkäufer Millennium International Management setzt Rückzug fort - Aktiennews weiterlesen ...