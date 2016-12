"LONDON - Der Volkswagen -Konzern will mit der neuen Marke "Moia" zu einem der drei weltweit führenden Anbieter von ..."

einen hochrangigen Manager ab: Robert Henrich, der in Stuttgart seit 2010 den Carsharing-Dienst car2go mit aufgebaut hatte und seit drei Jahren Chef der Daimler-Mobilitätstochter moovel Group war, fängt im Januar 2017 bei Moia als Geschäftsführer (Chief Operating Officer) an.

Das neue Unternehmen wird seinen Sitz in Berlin haben und zunächst mit rund 50 Mitarbeitern starten. Ende 2017 sollen es schätzungsweise 200 Beschäftigte sein. Ein weiterer wichtiger Standort in Deutschland werde Hamburg sein. Die Hansestadt und Volkswagen hatten Ende August eine strategische Mobilitätspartnerschaft vereinbart. Ziel sei es, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, um die Mobilität in der Stadt umweltschonender, sicherer und effizienter zu gestalten.

Die Volkswagen-Tochter wird zunächst in zwei Geschäftsfeldern tätig sein, nämlich der Fahrtenvermittlung via App ("Ride Hailing") und einem Angebot an Shuttle-Diensten, bei denen sich Passagiere einen Wagen teilen ("Pooling").

Im Wettbewerb gegen den übermächtigen US-Anbieter Uber tritt Volkswagen bislang nur mit einer Beteiligung an dem Start-up Gett aus Israel an. Nutzer der Gett-App ko?nnen derzeit in u?ber 100 Sta?dten weltweit per Knopfdruck Fahrten, Lieferdienste oder Logistikleistungen buchen. Gett ist beispielsweise in London, Moskau, Tel Aviv und New York aktiv - ist aber bislang nicht in Deutschland vertreten. Im Gegensatz zu Uber werden man eine enge Abstimmung mit den Regulierungsbehörden und Kommunen suchen, hieß es.

Auch bei den Pooling-Dienstleistungen sollen die Services auf Abruf via App bereitgestellt werden. "Wir setzen auf ganzheitliche Transportlo?sungen, die den Individualverkehr und den o?ffentlichen Verkehr effizienter gestalten", betonte Harms. So ko?nnten unno?tige Einzelfahrten im Individualverkehr vermieden und die bestehende Straßeninfrastruktur besser genutzt werden.

Für die Dienste will Moia mittelfristig nur elektrisch betriebene Fahrzeuge einsetzen. Zu Beginn werde man auf bestehende Modelle aus den Marken der VW -Gruppe zurückgreifen, später sollen Fahrzeuge nach Vorgaben von Moia entworfen werden.

Der über Monate geheimgehaltene Name der 13. Konzernmarke von Volkswagen war am Freitag bereits vom "Gründerszene"-Magazin "NGIN Mobility" enthüllt worden.





