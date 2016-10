"LONDON - Der japanische Elektronik-Konzern Fujitsu will bis zu 1800 Jobs in Großbritannien streichen "

Britische Gewerkschaften sprachen von einem schweren Schlag fĂŒr die Arbeitnehmer. Fujitsu hat zahlreiche Niederlassungen in Großbritannien und bietet unter anderem Software-Dienstleistungen sowie Klimaanlagen an. In welchen Betrieben die Stellen gestrichen wĂŒrden, war zunĂ€chst unklar.





























dpa.de berichtet: RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der stark mit der britischen Wirtschaft verflochtene Autohersteller Opel setzt sich fĂŒr eine schnelle KlĂ€rung der kĂŒnftigen Wirtschaftsbeziehungen zum Vereinigten Königreich ein . BREXIT/Opel: KĂŒnftige Beziehungen zu Großbritannien schnell klĂ€ren. WĂ€hrend der Verhandlungen mĂŒsse der Handel weiter vom freien Verkehr von Waren und Personen profitieren, teilte der Europa-Ableger des US-Konzerns General Motors am Freitag am Stammsitz RĂŒsselsheim mit. Über seine Schwestermarke Vauxhall verkauft Opel in Großbritannien so viele Autos wie sonst in keinem anderen Land Europas. Im vergangenen Jahr waren es 311 000 von mehr als 1,11 Millionen abgesetzten Autos. In den beiden britischen Werken Ellesmere Port und Luton montieren deutlich ĂŒber 3000 BeschĂ€ftigte die Opel/Vauxhall-Modelle Astra und Vivaro. Das ist ein knappes Zehntel der Opel-Gesamtbelegschaft. weiterlesen ...

Nachricht von dpa.de: Frankfurt/Main (dpa) - Die Entscheidung der Briten fĂŒr einen EU-Austritt ist nach EinschĂ€tzung von Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater mit dem Fall des Eisernen Vorhangs vor fast dreißig Jahren vergleichbar . Chefvolkswirt Kater erwartet Konjunkturdelle nach Brexit. Es sei ein «politisches Beben gleicher GrĂ¶ĂŸenordnung», sagte Kater. Als Folge rechnet er mit einer Konjunkturdelle in Euroland und einer Rezession in Großbritannien. «FĂŒr Euroland fallen die wirtschaftlichen Brexit-Effekte nicht so ins Gewicht wie fĂŒr die Insel-Wirtschaft.» FĂŒr einzelne Branchen und Unternehmen könnten die Folgen allerdings immens sein. weiterlesen ...

Dazu dpa.de: Berlin (dpa) - Die deutsche Wirtschaft ist entsetzt ĂŒber das sich abzeichnende Votum der Briten fĂŒr einen Austritt aus der EuropĂ€ischen Union . DIHK: «Brexit» Schlag ins Kontor der deutschen Wirtschaft. «Der Brexit ist fĂŒr die deutsche Wirtschaft ein Schlag ins Kontor», sagte DIHK-PrĂ€sident Eric Schweitzer der dpa. Kurzfristig ist laut Schweitzer zu befĂŒrchten, dass der Absatz deutscher Produkte in Großbritannien schwĂ€cher wird. Sicherlich sei mit einer weiteren Abwertung des Pfunds zu rechnen. Der deutsch-britische Handel werde schwieriger. «Großbritannien muss HandelsvertrĂ€ge weltweit, aber auch mit der EU komplett neu aufsetzen», sagte Schweitzer. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: BERLIN (dpa-AFX) - Die digitale Wirtschaft in Deutschland hat in einem Zehn-LĂ€nder-Vergleich der fĂŒhrenden Industrienationen nur mittelmĂ€ĂŸig abgeschnitten . Studie: Deutsche Digital-Wirtschaft im LĂ€ndervergleich im Mittelfeld. Demnach erreichte Deutschland mit 53 von 100 möglichen Indexpunkten in diesem Jahr nur den sechsten Platz. Das geht aus dem aktuellen Monitoring-Report Wirtschaft Digital hervor, den TNS Infratest und das ZEW Mannheim im Auftrag des Bundesministeriums fĂŒr Wirtschaft und Energie erstellten. China hat sich dagegen um sieben Punkte auf 55 Indexpunkte verbessert und rĂŒckt im Vergleich zum Vorjahr von Platz sieben zusammen mit Japan auf den vierten Platz vor. Die USA bleiben mit 80 Indexpunkten deutlicher Spitzenreiter vor SĂŒdkorea (66) und Großbritannien (57). weiterlesen ...

