"LONDON - Der Chiphersteller Dialog Semiconductor will mit stromsparenden Funkchips und schneller Ladetechnik für ..."

Das vierte Quartal dürfte damit aber weiter unter dem Eindruck der Schwäche auf dem Smartphonemarkt stehen: Im vergangenen Jahr hatte Dialog im wichtigen Schlussquartal noch einen Umsatz von gut 397 Millionen Dollar eingefahren. Dialog macht nach Analystenschätzungen rund 80 Prozent seines Umsatz mit dem Elektronikriesen Apple.

Dialog hatte bereits Eckdaten zur Entwicklung im abgelaufenen dritten Quartal mitgeteilt. Der Umsatz war um 5 Prozent auf knapp 346 Millionen Dollar geklettert. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 8 Prozent auf 46,3 Millionen Dollar.





Nachricht von dpa.de: PEKING/CHENGDU - Der chinesische Staat mischt bei Investitionen in Deutschland kräftig mit . Chinas Staat mischt bei Investitionen mit - Gabriel trifft Aktivisten. Auch wächst die Zahl der Übernahmen in technologieintensiven Branchen, wie am Mittwoch aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht, die während des Besuchs von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) in China veröffentlicht wurde. Zum Abschluss seiner teils kontroversen Gespräche in Peking traf der Vizekanzler mit einer Gruppe von Bürgerrechtsanwälten, Menschenrechtlern und Intellektuellen zusammen. Anschließend flog Gabriel nach Chengdu, um an einer Messe teilzunehmen. weiterlesen ...

CHENGDU - Der Anteil staatlicher Akteure bei chinesischen Investitionen in Deutschland steigt. Auch wächst die Zahl der Übernahmen in technologieintensiven Branchen, wie am Mittwoch aus

einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. Nach einer Prognose könnten chinesische Unternehmen im Jahr 2025 bereits 4,3 Milliarden US-Dollar in weiterlesen ...

Anteil staatlicher Investoren aus China steigt





























