Dialog Semiconductor hatte im Juli seine Jahresprognose wegen der Schwäche im Smartphone-Markt zurückgeschraubt. Für das dritte Quartal alleine hatte das Unternehmen damals einen Umsatz von 290 Millionen bis 320 Millionen US-Dollar prognostiziert. Das Management will nun nach eigenen Angaben in den kommenden Wochen die Jahresprognose überprüfen. Die kompletten Geschäftszahlen für das dritte Quartal sollen am 3. November veröffentlicht werden.





























Dazu berichtet dpa.de: LONDON - Der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor hat im dritten Quartal von vorgezogenen Aufträgen profitiert und mehr Geschäft gemacht als erwartet . Dialog Semiconductor profitiert von vorgezogenen Aufträgen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 5 Prozent auf etwa 345 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Mittwochabend auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen mitteilte. Das Abschneiden gehe teilweise darauf zurück, dass wegen Feiertagen in China bestimmte Mobilfunk-Chips bereits im dritten und nicht erst im vierten Quartal ausgeliefert worden seien, hieß es. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: BERLIN - Microsoft will die Diskussion um die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen durch die Digitalisierung in Deutschland mitgestalten . Microsoft will intensiven Dialog zum Cloud-Computing anstoßen. Dafür hat der Softwarekonzern am Mittwoch in Berlin eine Denkschrift für Wirtschaft und Politik vorgestellt. Konkrete Handlungs-Empfehlungen sollen dabei einen sicheren Weg in die Cloud aufzeigen. "Cloud Computing bietet die Antwort auf einige der größten Herausforderungen in der Welt", sagte Brad Smith, Chef-Justiziar von Microsoft. "Doch wie so oft bei technologischem Fortschritt ergeben sich auch viele Fragen für die Gesellschaft." Dafür brauche es "ein ausgewogenes Paket aus politischen und technologischen Lösungen". weiterlesen ...

