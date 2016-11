"LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen von 160 auf 175 Euro angehoben, aber ..."

Nachricht von aktiencheck.de: Schwarzach am Main - Munich Re-Aktie: Rückversicherer dürfte die gekappte Gewinnprognose übertreffen - Aktienanalyse Am 9 . Munich Re-Aktie: Rückversicherer dürfte die gekappte Gewinnprognose übertreffen - Aktienanalyse. November legt die Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ihre Zahlen zum dritten Quartal vor, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. weiterlesen ...

Dazu schreibt aktiencheck.de: Kulmbach - Munich Re-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär": Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rückversicherungsgesellschaft Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) unter die Lupe . Munich Re-Aktie: Alle Zeichen stehen auf grün - Aktienanalyse. weiterlesen ...

dpa.de weiter: NEW YORK - Die US-Bank JP Morgan hat das Kursziel für Munich Re vor Zahlen zum dritten Quartal von 182 auf 189 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen . ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Munich Re auf 189 Euro - 'Neutral'. Angesichts milder Auswirkungen durch Katastrophenschäden rechne er im europäischen Rückversicherungssektor mit einem positiven Verlauf der Berichtssaison, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Branchenstudie vom Dienstag. Er passte seine Schätzungen für Munich Re im laufenden Jahr nach oben an. Das Kursziel macht er nun zudem an seinen weitgehend unveränderten Schätzungen für 2017 fest und berücksichtigt dabei auch eine dreiprozentige Kurssteigerung aufgrund von Aktienrückkäufen. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu: BERLIN - Microsoft will die Diskussion um die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen durch die Digitalisierung in Deutschland mitgestalten . Microsoft will intensiven Dialog zum Cloud-Computing anstoßen. Dafür hat der Softwarekonzern am Mittwoch in Berlin eine Denkschrift für Wirtschaft und Politik vorgestellt. Konkrete Handlungs-Empfehlungen sollen dabei einen sicheren Weg in die Cloud aufzeigen. "Cloud Computing bietet die Antwort auf einige der größten Herausforderungen in der Welt", sagte Brad Smith, Chef-Justiziar von Microsoft. "Doch wie so oft bei technologischem Fortschritt ergeben sich auch viele Fragen für die Gesellschaft." Dafür brauche es "ein ausgewogenes Paket aus politischen und technologischen Lösungen". weiterlesen ...

finanztreff.de schreibt dazu: ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Munich Re auf 189 Euro - 'Neutral' weiterlesen ...

Weitere Nachricht von rumas.de: Munich Re-Aktie: 2016er-Schätzungen angehoben - J.P. Morgan erhöht Kursziel - Aktienanalyse weiterlesen ...

finanztreff.de schreibt: dpa-AFX: JPMorgan hebt Ziel für Munich Re auf 189 Euro - 'Neutral' weiterlesen ...

Meldung von rumas.de: Munich Re-Aktie: Hurrikan Matthew hinterlässt wohl weniger Schäden als befürchtet - Kaufempfehlung - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu berichtet wiwo.de: Die Deutschen können sich mehr leisten : Neue IW-Analyse: Kaufkraft der Lohnminute gestiegen weiterlesen ...

rumas.de meldet dazu: Munich Re-Aktie: Schwache Tage sind Kauftage! Aktienanalyse weiterlesen ...