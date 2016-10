London - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Sriharsha Pappu von HSBC: Sriharsha Pappu, Analyst von HSBC, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Kunststoffherstellers Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) Der chineische Konkurrent Wanhua Chemical rechne auf Sicht von 12 bis 18 Monaten mit einem weiterhin schwierigen Polyurethan-Markt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie

London - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Sriharsha Pappu von HSBC: Sriharsha Pappu, Analyst von HSBC, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Kunststoffherstellers Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV). Der chineische Konkurrent Wanhua Chemical rechne auf Sicht von 12 bis 18 Monaten mit einem weiterhin schwierigen Polyurethan-Markt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.































