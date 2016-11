Freiburg - Lörrach - Ehrlicher Finder gibt Geldbeutel mit hohem Bargeldbetrag bei der Polizei ab

Am Donnerstag gegen 10.45 Uhr kam ein Mann aus dem Raum Lörrach zum Polizeirevier Lörrach und übergab den Beamten einen Geldbeutel, den er kurz zuvor in der Rainstraße auf dem Gehweg gefunden hatte. Die Beamten überprüften den abgegebenen Geldbeutel und stellten neben dem Namen des Besitzers außerdem noch fest, dass sich über 1400 Euro und über 500 Schweizer Franken sowie Bankkarten in dem Geldbeutel befanden. Nachdem die Polizei den Besitzer des verlorenen Geldbeutels kontaktiert hatte, war dieser natürlich sehr froh und hinterließ bei der Polizei einen Finderlohn in Höhe von 150 Euro für den ehrlichen Finder. Da der Besitzer des Geldbeutels aus beruflichen Gründen nur auf der Durchreise war, kam es lediglich zu einem kurzen telefonischen Kontakt zwischen ihm und dem ehrlichen Finder.

Eine sehr schöne Begebenheit, die zeigt, dass Werte wie Ehrlichkeit bei allen sonst oft eher schlechten Nachrichten auch heute noch gelebt werden. Zur Nachahmung empfohlen!

ew

