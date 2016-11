"LISSABON - Facebook macht Ernst mit dem Geldverdienen in seinem Kurzmitteilungsdienst Messenger mit mehr als einer ..."

Unter den ersten Kunden für die neuen Anzeigen seien bekannte Marken wie Absolut Vodka. Die Getränkefirma biete auf diesem Wege Gutscheine für Gratis-Drinks an. In den USA könne in der selben Unterhaltung im Messenger auch ein Fahrdienst für den Heimweg gebucht werden.

Facebook kündigte bereits seit einiger Zeit an, dass mit der Interaktion zwischen Unternehmen und ihren Kunden im Messenger Geld verdient werden soll. Seit Frühjahr können Firmen Chatbots auf die Messenger-Plattform bringen, in denen Software eine Unterhaltung mit den Nutzern führt. Inzwischen seien rund 34 000 solcher Bots aktiv.

Am Anfang sei die Qualität vieler Chatbots schlecht gewesen, "es gab auch viel Hype", sagte Marcus. Inzwischen sei das Niveau viel höher, "auch weil wir in den vergangenen Monaten ein Ökosystem für Entwickler aufbauen konnten". Ein Erfolgsbeispiel seien sechs Millionen Interaktionen mit der Entwicklerfirma des Computerspiels "Call of Duty" innerhalb von 24 Stunden zum Start eines neuen Games. Nun solle die Suchfunktion verbessert werden: "Wir haben das Gefühl, dass es schließlich genug Bots gibt, die ein gutes Erlebnis bieten."

Damit die Messenger-Inbox nicht mit Werbe-Nachrichten überflutet wird, gibt es die Regel, dass Entwickler die Nutzer nach einem Tag nicht mehr anschreiben können, wenn diese nicht reagieren. Jetzt bekommen sie zusätzlich die Möglichkeit, die Nutzer auch danach noch mit bezahlten Nachrichten anzuschreiben. Solche "gesponserten Messages" könnten aber komplett blockiert werden, betonte Marcus.

Facebook teste im Messenger auch die neue Funktion "Rooms", in der Gruppen für Mitteilungen zu einzelnen Themen organisiert werden können, gab Marcus in Lissabon bekannt. Kurzmitteilungsdienste ersetzten den Austausch von Telefonnummern, betonte er. "Warum sollte ich heute jemandem eine Abfolge von Zahlen geben, wenn er mich einfach über meinen Namen finden kann?"

Mit dem Messenger und WhatsApp mit ebenfalls mehr als einer Milliarde Nutzer hat das weltgrößte Online-Netzwerk eine besonders starke Position im Markt der Kurzmitteilungsdienste.





dpa.de meldet: LISSABON - Künstliche Intelligenz hat nach Einschätzung des Facebook -Technikchefs Mike Schroepfer trotz der großen Fortschritte in jüngster Zeit noch einen weiten Weg vor sich . Facebook-Technikchef: Künstliche Intelligenz steht erst am Anfang. So könne die lernende Software zum Beispiel bei der Bilderkennung zwar erkennen, wenn eine Giraffe neben einem Baum steht oder einen Surfer auf einer Welle, sagte Schroepfer am Dienstag auf der Internet-Konferenz "Web Summit" in Lissabon. Zugleich aber könne sie nicht die Frage beantworten, ob die Pizza auf einem Foto vegetarisch sei. "Nach menschlichen Maßstäben wird es noch lange dauern, bis künstliche Intelligenz wirklich nützlich sein wird." weiterlesen ...

Mitteilung von dpa.de: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

aktiencheck.de berichtet: St Petersburg - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Aaron Kessler von Raymond James:



Laut einer aktuellen Aktienanalyse erwartet Aaron Kessler, Analyst vom Investmenthaus Raymond James, bei den Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc . Facebook-Aktie: Kursziel geht nach Kursverlusten nach oben! - Aktienanalyse. (ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nach wie vor eine überdurchschnittliche Kursentwicklung. weiterlesen ...

Dazu berichtet pressetext.de: Der europäische Security-Software-Hersteller ESET hat in einer aktuellen Studie zum Thema Online-Datenschutz herausgefunden, dass Nutzer sozialer Medien dem Schutz ihrer persönlichen Daten im Internet mehr Aufmerksamkeit schenken . Privatsphäre in sozialen Medien: Gefahrenbewusstsein bei Nutzern steigt. Zwei Drittel der Briten schützen ihre Daten sogar aktiv. An der Studie nahmen im Oktober 2016 insgesamt 1.000 Nutzer sozialer Medien in Großbritannien teil. weiterlesen ...

meedia.de weiter: Donald Trump brandmarkt Google, Facebook und Twitter als „unehrliche Medien-Unternehmen“ weiterlesen ...





























rumas.de schreibt weiter: Facebook-Aktie: die Gunst der Investoren bröckelt! - Aktienanalyse weiterlesen ...

Weitere Nachricht von rumas.de: Facebook-Aktie: Zahl der Werbekunden nimmt zu! - Aktienanalyse weiterlesen ...

meedia.de meldet dazu: Brandgefährliche Geräte: Samsung stoppt offenbar Produktion des Galaxy Note 7 weiterlesen ...

Meldung von rumas.de: Facebook-Aktie: das Warten auf die Killer-App! - Aktienanalyse weiterlesen ...

meedia.de weiter: US-Umfrage: Unter-50-Jährige wollen Nachrichten als Text, nicht als Bewegtbild weiterlesen ...