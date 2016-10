Lieber Leser, Fortschritte bei der Phase-III-Studie eines Anti-Schuppenflechte-Medikaments sorgten zu Beginn der Woche für einen kräftigen Kursanstieg der MorphoSys-Aktie

Dazu aktiencheck.de weiter: Liebe Leser,

die Anleger sind der Deutschen Bank gegenüber wieder etwas positiver gestimmt . Deutsche Bank : Ist hier etwa jemand aus dem Schneider?. Die Aktie kann sich vom Horrortief in der vergangenen Woche weiter erholen. Auch bei den Analysten zeigt sich vermehrt wieder das grüne Licht.

Eine positive Stimmung von (fast) allen Seiten – doch ist Deutschlands Branchenerster wirklich aus dem Schneider? Die Gerüchteküche ist wieder fleißig am Brodeln! In dem Branchenbrief „Platow" heißt es, dass im US-Hypothekenstreit schon zum Monatsende





























für die beiden kommenden Jahre müssen Anleger bei der Commerzbank wohl deutlich kleinere Brötchen backen . Commerzbank: Die fetten Jahre sind vorbei!. Erst im Jahr 2019 sei eine Dividende wieder im Bereich des Möglichen. „Für die Jahre 2017 und 2018, in denen wir den größten Teil des Umbauprozesses erwarten, sehe ich zurzeit keine Dividendenzahlung“, sagte Konzernchef Martin Zielke bei einer Analystenkonferenz in London. weiterlesen ...

die britische Großbank HSBC schaltet beim Kursziel der Deutschen Bank einen Gang zurück . Deutsche Bank: HSBC-Analysten schrauben am Kursziel!. Waren es zuvor noch 14.00 Euro, sehen sie den nun bei 12,00 Euro. Die Halteempfehlung für

die Aktien ist bei den Briten aber weiterhin präsent.





Eine wohl klare Reaktion auf die unterschiedlichsten Negativ-Schlagzeilen, die das Frankfurter

der 18 Oktober rückt immer näher! Ein Tag, an dem das Pharmaunternehmen Daten seiner US-Studie (Phase III) zum Narkosemittelkandidaten Remimazolam präsentieren möchte





Die ersten Daten konnten in der oberen Etage bereits für große Zufriedenheit sorgen . Paion: Die Spannung steigt!. Umso größer auf dem Parkett nun die Hoffnung, dass auch die Phase-3-Studie

