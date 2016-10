Liebe Leser, irgendwie ist bei der Nordex-Aktie seit Anfang Oktober der Wurm drin Obwohl das Unternehmen zuletzt durchaus positive Nachrichten vermeldete, kam der Kurs nicht auf die Beine

Mitteilung von aktiencheck.de: Liebe

Leser,

Paion

hat die Phase-III-Studie des Hoffnungsträgers Remimamzolam am

18

Oktober wie angekündigt auf einer Fachtagung in Las Vegas

vorgestellt . Paion: Und was passiert jetzt?. Die präsentierten Studienergebnisse waren mehr

als nur

gut. Ich würde behaupten, sie waren ganz hervorragend. weiterlesen ...





Dazu meldet aktiencheck.de: Liebe

Leser,

es

gibt Nachrichten, da kratzt man sich unwillkürlich am

Hinterkopf

Dies ist so eine: Der Versicherungsriese Allianz will sich

unter die

Gebrauchtwagenhändler mischen . Allianz: Welcher Teufel hat die Entscheidungsträger da bloß geritten?. Welcher Teufel hat die

Entscheidungsträger da bloß geritten?

Die

Allianz hat sich Medienberichten zufolge an der

Internetplattform

Instamotion beteiligt. weiterlesen ...

dpa.de meldet dazu: FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 20 Oktober 2016 Überwiegend starke Unternehmenszahlen sorgen für gute Laune an den Aktienmärkten . Börse Frankfurt-News: Deutlich mehr Licht als Schatten. So mancher Anleger nutzt die Gelegenheit zum Glattstreichen von Gewinnen. weiterlesen ...

chip.de: Bei Amazon nur die Hälfte zahlen: Aber viele wissen gar nicht, was diese Produkte sind weiterlesen ...

Mehr dazu von nachdenkseiten.de: Warum bringen die Nachdenkseiten Videos und Texte zu Methoden der Manipulation? weiterlesen ...





























Mitteilung von nachdenkseiten.de: Warum bringen die Nachdenkseiten Videos und Texte zu Methoden der Manipulation? weiterlesen ...

t-online.de meldet dazu: Das ist der neue Audi Q5 weiterlesen ...

Mehr dazu von bsaktuell.de: Bei Arbeitsunfall an Kreissäge Finger verloren weiterlesen ...

Meldung von bsaktuell.de: Verhängnisvolle Verwechslung führt zu Auffahrunfall weiterlesen ...