LEIPZIG - Die Posttochter DHL baut ihr Luftfrachtdrehkreuz am Flughafen Leipzig-Halle aus

DHL eröffnet neue Terminals am Flughafen Leipzig-HalleLEIPZIG - Die Posttochter DHL baut ihr Luftfrachtdrehkreuz am Flughafen Leipzig-Halle aus. Dazu nimmt sie am Mittwoch (ab 09.00 Uhr) zwei neue Terminals in Betrieb. Mit einer hochmodernen Sortieranlage können dann mehr Sendungen und auch sperrige Güter umgeschlagen werden. DHL will am Mittwoch auch neueste Zahlen über Mitarbeiter und Investitionen in Leipzig bekannt geben. Zur Eröffnung werden der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post DHL Group, Frank Appel, und die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt, Stanislaw Tillich und Reiner Haseloff (beide CDU) erwartet.