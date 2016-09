aktiencheck.de meldet: New York - Lufthansa -Aktienanalyse von Analystin Monique Pollard von Goldman Sachs:



Monique Pollard, Analystin von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Sektorstudie weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutschn Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) . Lufthansa-Aktie: Lufthansa kann ihre Kostensituation nicht deutlich verbessern - Verkaufsempfehlung - Aktienanalyse. weiterlesen ...





























aktiencheck.de: Lauda-Königshofen - freenet -Aktie: Beachtliche Dividendenrendite - Aktienanalyse



Der Mobilfunkdienstleister freenet (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ, Ticker-Symbol: FNTN, Nasdaq OTC-Symbol: FRTAF) sorgt derzeit für positive Nachrichten, so Frank Sterzbach von "boerse-daily de" in seiner aktuellen Veröffentlichung . freenet-Aktie: Beachtliche Dividendenrendite - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu berichtet aktiencheck.de: New York - Henkel -Aktienanalyse von Analystin Celine Pannuti von J P . Henkel-Aktie: Q3 schlechter als Q2? Hochstufung und Kurszielerhöhung - Aktienanalyse. Morgan:



Celine Pannuti, Analystin von J.P. Morgan, streicht in einer aktuellen Sektorstudie die Verkaufsempfehlung für die Vorzugsaktie des Konsumgüterkonzerns Henkel AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) und erhöht das Kursziel von 98 auf 115 Euro. weiterlesen ...

Meldung von aktiencheck.de: Frankfurt - LANXESS -Aktienanalyse von Analyst Martin Dunwoodie von der Deutschen Bank:



Martin Dunwoodie, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach der Ankündigung der Chemtura-Übernahme zum Kauf der Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) und erhöht das Kursziel von 45 auf 63 Euro . LANXESS-Aktie: Chemtura-Übernahme strategisch sinnvoll - Hochstufung und Kurszielerhöhung - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu rumas.de: Deutsche Bank-Aktie: Wird es jetzt einstellig? Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu schreibt rumas.de: JDC Group-Aktie kaufen! Wachstumstreiber gewinnen ab dem zweiten Halbjahr an Kraft - Aktienanalyse weiterlesen ...

Mehr dazu von rumas.de: HUGO BOSS-Aktie auf gefährlichem Niveau! Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de meldet: Allianz-Aktie: Gut gewappnet für Zinsflaute - Kaufempfehlung - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu rumas.de: thyssenkrupp-Aktie: Kaufempfehlung - Spekulationen über Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel - Aktienanalyse weiterlesen ...

Weitere Nachricht von rumas.de: Ballard Power Systems-Aktie: neuer Auftrag von Volkswagen/AUDI! - Aktienanalyse weiterlesen ...