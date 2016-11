Lage / Detmold. Drohungen gegen die Stadt Lage - 30-Jährige festgenommen.

Lippe - Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte am Donnerstag eine 30-jährige Frau aus Lage vorläufig festgenommen werden. Die gegen sie gerichteten Vorwürfe hat sie in einer Vernehmung umfänglich gestanden. Ihre Motivlage blieb hingegen offen. Sie wird am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Die Frau steht unter dringendem Tatverdacht, in mehreren versendeten E-Mails an die Stadt Lage, schädigende Ereignisse angekündigt zu haben. Teils richteten sich die Drohungen konkret gegen einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Auf Grund dieser Ankündigungen mussten die Büros der Stadtverwaltung Lage am Montag geräumt werden (Wir berichteten bereits). Seit Mittwochabend verschickte die Frau zudem Droh-Nachrichten an vier Schulen der Stadt Lage. Auch darin kündigte sie wieder schädigende Ereignisse, dieses Mal zum Nachteil der Schulen, an. IT-Spezialisten der Kripo waren der Dame zu dieser Zeit bereits auf der Spur. Ein Richter erließ einen Durchsuchungsbeschluss, der am (heutigen) Donnerstag durch Polizeibeamte vollstreckt wurde. Die dabei erlangten Beweismittel führten schließlich zu der Festnahme der Frau.

