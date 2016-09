Kreis Soest - Kinder per WhatsApp massiv bedroht-Warnung der Polizei

Kreis Soest - Mehrere besorgte Eltern und Lehrer meldeten sich in den letzten Tagen bei der Polizei. Die Kinder im Grundschulalter hatten eine WhatsApp mit einer Sprachnachricht erhalten. Eine weibliche Computerstimme mit einer Nachricht ist zu hören. Es ergeht die Aufforderung die Nachricht soll an 5 weitere Kinder gesendet werden. Bei Nichtbefolgen wird unter anderem eine Morddrohung ausgesprochen. Eine weitere Variante die im Umlauf ist, ist eine schriftliche Nachricht, in der der armlose Nick in der Nacht erscheint und die Kinder tötet, die diese Nachricht nicht weiterleiten. Was hinter diesen Nachrichten steckt, ob irgendwer am Versand verdient oder nur Kinder erschreckt werden sollen, darüber kann die Polizei nur spekulieren. Die Polizei rät die Nachricht zu löschen und nicht weiterzuleiten, um diese elektronischen Kettenbriefe zu stoppen. (fm)

