"Korrektur der Veröffentlichung vom 16 11 2016, 15:53 Uhr MEZ/MESZ - STADA Arzneimittel AG: Veröffentlichung gemäß § ..."

^

STADA Arzneimittel AG

17.11.2016 09:31

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel

Deutschland

2. Grund der Mitteilung

X Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

Erwerb/Veräußerung von Instrumenten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Registrierter

Sitz und Staat:

Finanzministerium des Staates Norwegen/Ministry of Oslo Norwegen

Finance on behalf of the State of Norway

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung

14.11.2016

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl

Stimmrechte Instrumente (Summe 7.a. + Stimmrechte des

(Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.) Emittenten

7.b.2.)

neu 2,99 % 0,01 % 2,99 % 62.342.440

letzte 3,07 % 0,00 % 3,07 % /

Mittei-

lung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)

ISIN absolut in %

direkt zugerechnet direkt zugerechnet

(§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG) (§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG)

DE0007251803 1.862.337 % 2,99 %

Summe 1.862.337 2,99 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fällig- Ausübungs- Stimm- Stimm-

keit / zeitraum / rechte rechte

Verfall Laufzeit absolut in %

Rückübertragungsanspruch aus N/A jederzeit / 3,152 0,01 %

Wertpapierdarlehen/Shares on At any time

loan (right to recall)

Summe 3,152 0,01 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Fällig- Ausübungs- Barausgleich oder Stimm- Stimm-

Instru- keit / zeitraum / physische rechte rechte

ments Verfall Laufzeit Abwicklung absolut in %

%

Summe %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht

Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten

Stimmrechten des Emittenten (1.).

X Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der

obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden

Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %,

wenn 3% oder höher wenn 5% oder höher wenn 5% oder

höher

Staat % % %

Norwegen/State

of Norway

Norges Bank % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteil nach der % (entspricht

Hauptversammlung: Stimmrechten)

10. Sonstige Erläuterungen:

17.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel

Deutschland

Internet: www.stada.de

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

°





dgap.de schreibt weiter: STADA Arzneimittel AG, DE0007251803 . Korrektur der Veröffentlichung vom 16.11.2016, 15:53 Uhr MEZ/MESZ - STADA Arzneimittel AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. weiterlesen ...

dpa.de weiter: HANNOVER - Deutschland und Europa sollten nach Meinung Günther Oettingers, EU-Kommissar für Digitales, mehr für die Datensicherheit tun . EU-Kommissar Oettinger fordert digitales 'BGB' für Europa. "Wir brauchen ein digitales, europäisches BGB", forderte Oettinger in Anspielung auf das zentrale deutsche Regelwerk der Beziehungen zwischen Privatpersonen, das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Oettinger sprach am Mittwochabend auf dem Tag der niedersächsischen Wirtschaft der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) in Hannover. weiterlesen ...

Dazu meldet dgap.de weiter: STADA Arzneimittel AG, DE0007251803 . STADA Arzneimittel AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. weiterlesen ...

dpa.de berichtet: STADA Arzneimittel AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs . STADA Arzneimittel AG. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung weiterlesen ...

Dazu berichtet nw-news.de weiter: Börse in Frankfurt: Dax baut Vortagesplus etwas aus weiterlesen ...





























ariva.de meldet: Frankfurt Schluss: Dax baut Vortagesplus etwas aus - Daten helfen weiterlesen ...

spiegel.de berichtet: Bruttoinlandsprodukt: Wirtschaft wächst nur noch homöopathisch weiterlesen ...

Mehr dazu von spiegel.de: Brexit: Die Briten kommen weiterlesen ...

rhein-zeitung.de meldet dazu: Merkel lädt zu 9. Integrationsgipfel ins Kanzleramt weiterlesen ...

spiegel.de schreibt: Die Lage am Samstag: Meistern wir das Unfassbare weiterlesen ...