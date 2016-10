DGAP-News: Kontron AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Kontron veröffentlicht Q3 Ergebnisse im Rahmen der revidierten Erwartungen

für das Gesamtjahr 2016

27.10.2016 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Umsatzerlöse 89,5 Mio. EUR (-21,1 % zu 3Q15: 113,4 Mio. EUR)

- Auftragseingang 79,0 Mio. EUR (-29,0 % zu 3Q15: 111,2 Mio. EUR)

- Auftragsbestand 261,7 Mio. EUR (-18,4 % zu 3Q15: 320,7 Mio. EUR)

- Bruttomarge weiterhin durch Umsatzschwäche geprägt: 20,6 % (26,7 % in

3Q15)

- EBIT bereinigt um Restrukturierungskosten und Einmalkosten -6,7 Mio.

EUR (3Q15: 5,1 Mio. EUR)

- Neues Restrukturierungsprogramm in Arbeit

Augsburg, 27. Oktober 2016 - Die Kontron AG, ein weltweit führender

Anbieter von Embedded Computer Technologie (ECT), liegt im dritten Quartal

wie erwartet unter den Vorjahresergebnissen, und damit im Rahmen der

Erwartungen nach der im Juli 2016 zurückgezogenen Gesamtjahresprognose.

Drittes Quartal auf dem Niveau der ersten zwei Quartale

Mit 89,5 Mio. EUR lag der Umsatz auf dem Niveau der ersten beiden Quartale

in 2016 und 21,1 % niedriger im Vergleich zu 113,4 Mio. EUR im dritten

Quartal 2015. Auch der Auftragseingang lag mit 79,0 Mio. EUR um 29,0 %

unter dem Vorjahresquartal mit 111,2 Mio. EUR.

Analog zu diesen Rückgängen entwickelte sich der Auftragsbestand zum 30.

September 2016 mit 261,7 Mio. EUR (2015: 320,7 Mio. EUR) sowie das EBIT und

die Bruttomarge: Das EBIT, unter Berücksichtigung von Restrukturierungs-

und Einmalkosten, lag bei -6,7 Mio. EUR im Vergleich zu 5,1 Mio. EUR im

dritten Quartal 2015. Die Bruttomarge lag mit 20,6 % rund 6,1 Prozentpunkte

unter dem Vorjahreswert von 26,7 %.

Die Umsatzschwäche ist weiterhin in allen drei Geschäftsbereichen sichtbar:

Im Geschäftsbereich Industrial lag der Rückgang bei 8,8 Mio. EUR oder 16,2

% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Innerhalb dieses Bereiches konnte sich

das Geschäftsfeld Industrial Automation mit einer Umsatzsteigerung in Höhe

von 1,6 Mio. EUR oder 6,9 % leicht verbessern. Die Geschäftsfelder

Infotainment und Medical verzeichnen zusammengerechnet einen Rückgang um

10,4 Mio. EUR oder 32,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Geschäftsbereich

Avionics/Transportation/Defense fiel der Umsatzrückgang um 11,2 Mio. EUR

oder 34,9 % enttäuschend aus, wobei ein Teil des Rückganges auf

Umsatzverschiebungen auf spätere Perioden beruht. Innerhalb des

Geschäftsbereiches entwickelten sich die Geschäftsfelder Transportation um

6,7 Mio. EUR und Defense um

6,1 Mio. EUR rückläufig. Das Geschäftsfeld Avionics verbesserte sich leicht

um 1,8 Mio. EUR. Der Geschäftsbereich Communication entwickelte sich wie

erwartet rückläufig: Der Umsatz sank um 3,9 Mio. EUR oder 14,4 % im

Periodenvergleich.

Vorstand arbeitet an neuem Restrukturierungsprogramm

Der Vorstand der Kontron AG arbeitet an einem neuen

Restrukturierungsprogramm, das Kontron wieder zu profitablem Umsatzwachstum

verhelfen soll, indem die vorhandenen Potentiale des Unternehmens optimal

genutzt werden.

"Wir fokussieren uns bereits auf die Umsetzung erster Maßnahmen", sagt Sten

Daugaard, Vorstandsvorsitzender der Kontron AG. "Das Programm zielt unter

anderem darauf ab, ein leistungsfähiges Produktportfolio sowie eine

optimierte Technologie-Roadmap zu etablieren, um Zukunftsmärkte besser zu

adressieren und unseren Kunden noch bessere Leistungen bieten zu können".

"Wir planen die Umsetzung aller Maßnahmen des Programms innerhalb eines

Jahres, was ambitioniert, aber möglich ist", sagt Dr. Thomas Riegler,

Finanzvorstand der Kontron AG. "Kontron hat viele Stärken die es zu nutzen

und auszubauen gilt, und der ECT-Markt bietet uns weiterhin

vielversprechende Wachstumsmöglichkeiten".

Dr. Thomas Riegler begleitet Kontron weiterhin als Vorstand durch die

Restrukturierung

Dr. Thomas Riegler, der seit März 2016 den Finanzbereich der Kontron AG

leitet und am 25. Juli 2016 in den Vorstand bestellt wurde, hat einer

Fortsetzung des Mandates zugestimmt. Herr Frank Gumbinger hat sich aus

persönlichen Gründen dazu entschieden, das Vorstandsmandat zum 01. Januar

2017 bei der Kontron nicht anzutreten.

"Der Aufsichtsrat und Vorstand bedauern die Entscheidung von Herrn

Gumbinger sehr und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und

privaten Weg viel Erfolg und alles Gute", sagt Rainer Erlat,

Aufsichtsratsvorsitzender der Kontron AG. "Gleichzeitig freuen wir uns,

dass wir mit Herrn Dr. Thomas Riegler einen sehr erfahrenen und kompetenten

Vorstand im Amt haben, der die Restrukturierungsanstrengungen in den

kommenden Monaten begleitet und mit dessen Besetzung wir gleichzeitig die

Kontinuität im Unternehmen sicherstellen".

Gesamtjahr 2016

Kontron erwartet für das zweite Halbjahr 2016 einen ähnlichen Umsatz wie in

den ersten sechs Monaten. Allerdings wird die bereinigte EBIT-Marge sowie

die Bruttomarge im zweiten Halbjahr 2016 voraussichtlich niedriger

ausfallen als im ersten Halbjahr.

Kennzahlen für das 3. Quartal 2016

^

Q3 2016 Q3 2015

Auftragseingang EUR Mio. 79,0 111,2 -29,0 %

Auftragsbestand EUR Mio. 261,7 320,7 -18,4 %

Umsatz EUR Mio. 89,5 113,4 -21,1 %

Book-to-bill ratio 0,88 0,98

Bruttomarge % 20,6 26,7 -6,1 PPT

EBIT bereinigt um EUR Mio. -6,7 5,1 -11,8

Restrukturierungskosten und

Einmalkosten

EBIT (ausgewiesen) EUR Mio. -6,7 3,5 -10,2

Cashflow aus laufender EUR Mio. 7,5 -1,2

Geschäftstätigkeit

°

###

Über Kontron:

Kontron ist ein weltweit führender Anbieter von Embedded Computer

Technologie und bietet als Vorreiter für sichere Plattform-Lösungen im

Bereich des Internets-der-Dinge ein kombiniertes Portfolio an Hardware,

Middleware und Services. Mit seinen richtungsweisenden Standardprodukten

und lösungsspezifischen Plattformen ermöglicht Kontron neue Technologien

und Anwendungen in verschiedenen Branchen. Dadurch profitieren Kunden von

einer schnelleren Markteinführung, niedrigeren Total-Cost-of-Ownership,

Produktlanglebigkeit sowie ganzheitlich optimierten Applikationen auf Basis

führender, hoch zuverlässiger Embedded Technologie. Kontron ist ein

börsennotiertes Unternehmen. Die Aktien sind im Prime Standard-Segment an

der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol "KBC" gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.kontron.de

Für weitere Informationen:

Alexandra Habekost

Head of Investor Relations

Kontron AG

Tel: +49 (0) 821 4086 114

Alexandra.Habekost@kontron.com

Chari Lazaridis

Head of Global Corporate Communications

Kontron AG

Tel: +49 (0) 821 4086 484

Chari.Lazaridis@kontron.com

27.10.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Kontron AG

Lise-Meitner-Straße 3-5

86156 Augsburg

Deutschland

Telefon: 00498214086114

Fax: 00498214086122

E-Mail: Alexandra.Habekost@kontron.com

Internet: www.kontron.com

ISIN: DE0006053952

WKN: 605395

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

514999 27.10.2016





