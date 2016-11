"Knapp zwei Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl fordert der frühere deutsche Botschafter in den USA, Wolfgang ..."

"Nicht hier auf dem Popo sitzen, sondern nach Washington und New York fahren und auf diesen Mann einreden", riet Ischinger der Bundesregierung in der Sendung "Die richtigen Fragen" auf der Internetseite der "Bild". "Wir müssen uns nicht von Amerika trennen, aber es muss ein Emanzipationsprozess stattfinden. Europa muss sich um sich selbst kümmern. Das muss ja keine schlechte Nachricht sein", so Ischinger weiter.

"Jetzt muss man sein Team und Trump ansprechen, auf ihn einreden und versuchen, ihm europäische Positionen nahezubringen", sagte der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz. "Was ganz falsch wäre, wenn die europäische Politik nun herumsitzt und wartet, bis man Nachrichten aus Washington bekommt."

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH

dpa.de schreibt dazu: Der Beastie-Boys-Sänger erhebt sich gegen Rassismus, Hass und Fremdenfeindlichkeit in den USA . Hakenkreuz auf Spielplatz - Adam Horovitz rügt Donald Trump. weiterlesen ...

dpa.de meldet dazu: LIMA - Der russische Präsident Wladimir Putin rechnet nicht mit einem kompletten Ende der liberalen US-Handelspolitik unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump . Putin rechnet nicht mit radikaler Trump-Wende in Handelspolitik. "Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Rhetorik im Wahlkampf und der Realpolitik, das ist in jedem Land der Welt so", sagte Putin am Sonntagabend (Ortszeit) in einer Pressekonferenz zum Abschluss des Asien-Pazifik-Gipfels in Lima. "Und wenn Herr Trump erklärt, dass er Firmen in die USA zurückholen will, um damit in seinem Land Arbeitsplätze zu sichern, was gibt es Schlechtes dabei?" fragte Putin. weiterlesen ...

dpa.de schreibt: Lima - Eigentlich halten sich frühere Präsidenten streng zurück, aber US-Präsident Barack Obama schließt eine Kommentierung der Politik seines Nachfolgers Donald Trump nicht aus . Obama schließt Kommentierung von Trumps Politik nicht aus. Er werde sich wenn, dann nur als US-Bürger äußern, der «sich tief um unser Land sorgt», sagte Obama am Abend zum Abschluss des Asien-Pazifik-Gipfels in der peruanischen Hauptstadt Lima. Dabei gehe es aber nicht um bestimmte Regierungsvorhaben, sondern wenn etwa grundsätzlich Werte und Ideale in den USA in Frage stünden. Im Wahlkampf hatte er Trump als ungeeignet für das Amt bezeichnet. weiterlesen ...

salzburg.com meldet: Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt im Ausland hat US-Präsident Barack Obama vor einer Vorverurteilung seines Nachfolgers Donald Trump gewarnt . Obama stellt sich vor Trump und gegen Vorverurteilung. "Erwartet nicht das Schlechteste, hofft, dass die Administration ihren Job machen und arbeiten wird. Danac weiterlesen ...

Weitere Nachricht von wiwo.de: Berlin intern: Deutschland braucht Helden weiterlesen ...

nwzonline.de schreibt: Obama gibt Trump Bewährungschance weiterlesen ...

www.noz.de schreibt dazu: Obama warnt vor Schwarzmalerei in Bezug auf Trump weiterlesen ...

Dazu berichtet www.pnn.de weiter: Die Akte Trump von David Cay Johnston: „Der Umgang mit ihm ist extrem gefährlich“ weiterlesen ...

tagesspiegel.de berichtet dazu: „Der Umgang mit ihm ist extrem gefährlich“ weiterlesen ...

rhein-zeitung.de weiter: Obama nimmt Trump in Schutz - Sorge von „Handelsmauern“ weiterlesen ...