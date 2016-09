Kettenbrief auf Handy von Kindern / Verhaltenshinweise an Eltern

Kreis Kleve - Zur Zeit kursieren Kettenbriefe, die als WhatsApp Sprachnachricht oder SMS an Kinder verschickt werden. In den Kettenbriefen wird der Tod der Mutter angedroht, wenn die Nachricht nicht an eine bestimmte Personenanzahl weitergeleitet wird.

Die Polizei rät den Eltern, schon vor dem möglichen Empfang solcher Nachrichten, Kindern den Unsinn der Meldungen deutlich zu machen. Diese Nachrichten sollten unverzüglich gelöscht und nicht weitergeleitet werden.

