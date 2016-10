"KENILWORTH - Beim US-Pharmakonzern Merck & Co sorgen steigende Verkaufszahlen wichtiger Medikamente weiter für ..."

Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte im laufenden Jahr nun zwischen 3,71 und 3,78 Dollar liegen. Bisher wurden 3,67 bis 3,77 Dollar angepeilt. Beim Umsatz rechnet das Unternehmen nun damit, zwischen 39,7 und 40,2 zu landen. Bisher lag die Spanne bei 39,1 bis 40,1 Milliarden.

Merck s Verkaufsschlager, das Diabetes-Mittel Januvia, verzeichnete im dritten Quartal allerdings einen leichten Umsatzrückgang. Das Krebsmedikament Keytruda legte hingegen deutlich zu. Auch der Impfstoff Gardasil verzeichnete hohe Zuwächse. Der US-Konzern ist nicht zu verwechseln mit dem Pharmahersteller Merck KGaA aus Darmstadt.





Meldung von wallstreet-online.de: GHENT, Belgium, 12 October 2016 - Ablynx Euronext Brussels: ABLX; OTC: ABYLY today announced a second extension of its RESEARCH

collaboration with a subsidiary of Merck & Co , Inc , Kenilworth, NJ, USA, known as MSD outside the United States and Canada, to develop and commercialise Nanobody® candidates directed towards

an undisclosed voltage . ABLYNX ANNOUNCES SECOND EXTENSION OF ITS ION CHANNEL RESEARCH COLLABORATION WITH MERCK & CO., INC.. weiterlesen ...

Dazu presseportal.de weiter: SAN JOSE, USA - ForeScout Technologies, Inc , Pionier für agentenfreie Cyber-Sicherheit, ist für seine Leistungen bei der Optimierung der Gerätetransparenz und richtlinienbasierten Kontrolle in die Hall of Innovation von JPMorgan Chase & Co . ForeScout erhält den JPMorgan Chase Hall of Innovation Award für seine revolutionäre Sicherheitstechnologie. (NYSE:JPM) aufgenommen worden. Mit dem weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: PARIS - Der französische Pharmakonzern Sanofi hat den US-Konzern Merck & Co wegen mutmaßlicher Patentverstöße verklagt . Sanofi verklagt US-Pharmakonzern Merck & Co wegen Verletzung von Patenten. Sanofi sieht in zehn Fällen eigene Verwertungsrechte verletzt und will mit der Klage in den USA den Status seines Diabetes-Medikaments Lantus schützen, wie der Konzern am Montag in Paris mitteilte. Merck & Co hatte im August einen Antrag auf Zulassung eines neuen Diabetes-Mittels gestellt und damit den Sanofi-Kassenschlager Lantus herausgefordert. Sanofi erzielte mit Lantus im vergangenen Jahr einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro. weiterlesen ...

presseportal.de schreibt weiter: Singapur - NMT Pharmaceuticals Pte Ltd (NMT Pharma) gab heute die Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung mit dem in den USA ansässigen Unternehmen CAO Pharmaceuticals Inc . NMT Pharmaceuticals Singapore gibt Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung mit CAO Pharmaceuticals USA für Krebsmedikament CZ-48 und Beginn einer Phase-I-Studie bekannt. (CAO Pharma) über eine exklusivrechtliche weltweite Lizenz zur weiteren Entwicklung und Vermarktung des gemeinsam von CAO weiterlesen ...

Dazu schreibt finanztreff.de weiter: Sanofi verklagt US-Pharmakonzern Merck & Co wegen Verletzung von Patenten weiterlesen ...





























plasticker.de berichtet dazu: Bilcare Research: Neue Kaschieranlage für Verbundfolien am US-Standort Wilmington weiterlesen ...

nachrichten.de schreibt dazu weiter: MSD: Top Arbeitgeber in Deutschland und Europa weiterlesen ...

Mehr dazu von ariva.de: Robert Sasse, YES Investmedia GmbH: AT&T: kein einheitliches Bild! weiterlesen ...

boerse-online.de schreibt dazu weiter: Merck-Namensstreit geht in neue Runde weiterlesen ...

Meldung von fool.de: Warum nun der perfekte Zeitpunkt ist, GlaxoSmithKline und Dechra Pharmaceuticals zu kaufen weiterlesen ...