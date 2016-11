"KARLSRUHE - Das umstrittene Leistungsschutzrecht für Presseverleger wird vorerst nicht durch das ..."

Google

ab, für kleine Textausschnitte in den Suchergebnissen zu bezahlen. Dennoch sind beiin der Nachrichten-Suche Verlagsinhalte zu sehen, nämlich Textausschnitte und kleine Vorschaubilder. Viele Verlage haben dem Marktführer dazu ihre Einwilligung erteilt, weil sie ohne den von Google weitergeleiteten Internet-Traffic einen Einbruch bei den Zugriffszahlen befürchten. Aus Sicht von Google profitieren auch die Medien, weil Nachrichtenseiten so mehr Besucher bekommen. Gleichzeitig versuchen etliche Verlage, Google auf verschiedenen rechtlichen Ebenen zu Lizenzzahlungen zu zwingen.

Unsicherheit besteht vor allem, weil das Gesetz offen lässt, was genau mit "kleinsten Textausschnitten" gemeint ist. Auch die Verfassungsrichter stellen die "Auslegungsfähigkeit und -bedürftigkeit der angegriffenen Rechtsnormen" fest. Deshalb sei es sinnvoll, wenn zunächst die Fachgerichte für Klärung sorgten.

Dafür macht der Karlsruher Beschluss auch schon erste Vorgaben. Auslegungsspielräume gebe es vor allem bei der Frage, was unter einem "Presseerzeugnis" und "kleinsten Textausschnitten" zu verstehen sei. Dabei müssten die Gerichte berücksichtigen, "dass Suchmaschinen einem automatisierten Betrieb unterliegen, bei dem nicht ohne Weiteres erkennbar ist, wann ein Presseerzeugnis vorliegt".

Zu beachten ist demnach das Interesse der Suchmaschinen-Betreiber, "Textausschnitte in einem Umfang nutzen zu dürfen, der dem Zweck von Suchmaschinen gerecht wird, Informationen im Internet einschließlich Online-Presseerzeugnisse auffindbar zu machen". Das könne sich auch in der Höhe der Vergütung ausdrücken. (Az. 1 BvR 2136/14)

Inzwischen gibt es auch Pläne für ein EU-weites Leistungsschutzrecht, das bis Ende 2017 unter Dach und Fach sein soll.





wallstreet-online.de berichtet: Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Bundestagswirtschaftsausschusses Peter Ramsauer (CSU) fordert, die Dauer-Kritik am künftigen US-Präsidenten Donald Trump einzustellen . Ramsauer warnt vor neuem Anti-Amerikanismus. "Die

Pseudo-Eliten von Politik und Medien in Deutschland müssen das Wahlergebnis in den USA endlich akzeptieren", sagte Ramsauer in einem "Focus"-Interview. "Nach weiterlesen ...

Nachricht von dpa.de: BERLIN - Google wird aus seinem Innovationsfonds für Medien in der zweiten Runde 24 Millionen Euro an 124 Projekte aus ganz Europa ausschütten . Google zahlt erneut Millionen an europäische Medien-Projekte aus. 22 der geförderten Projekte stammen aus Deutschland, vier aus Österreich und zwei aus der Schweiz. Zu den Gewinnern gehören das gemeinnützige Recherchezentrum Correctiv, "RP Digital" von der "Rheinischen Post", "Spiegel Online", der Schwäbische Verlag sowie "Der Tagesspiegel" aus Berlin. Sie alle erhalten Fördergelder von jeweils über 300 000 Euro, wie der Internet-Konzern am Donnerstag in Berlin ankündigte. Weitere mittlere und kleinere Förderungen entfallen auf die "Wirtschaftswoche", die "Berliner Morgenpost", die "taz", die "Heilbronner Stimme" und die "Deutsche Welle". weiterlesen ...

dpa.de schreibt: BERLIN - Google wird aus seinem Innovationsfonds für Medien in der zweiten Runde 24 Millionen Euro an 124 Projekte aus ganz Europa ausschütten . Google zahlt erneut Millionen an europäische Medien-Projekte aus. Das kündigte der Internet-Konzern am Donnerstag in Berlin an. 22 der geförderten Projekte stammen aus Deutschland, vier aus Österreich und zwei aus der Schweiz. Zu den Gewinnern gehören das gemeinnützige Recherchezentrum Correctiv, RP Digital von der "Rheinischen Post", Spiegel Online, der Schwäbische Verlag sowie "Der Tagesspiegel" aus Berlin. Sie alle erhalten Fördergelder von jeweils über 300 000 Euro. Weitere mittlere und kleinere Förderungen entfallen auf die "Wirtschaftswoche", die "Berliner Morgenpost", die "taz", die "Heilbronner Stimme" oder auch die Deutsche Welle. weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: FRANKFURT - Ökonomen haben mehr Anreize für Investitionen von Unternehmen in Deutschland gefordert . Ökonomen sehen Investitionszurückhaltung von Unternehmen mit Sorge. Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise sprach sich in der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) für verstärkte Steueranreize aus. "Die Firmen investieren in Deutschland viel zu wenig. Dadurch wackeln Jobs und es entstehen weniger neue Stellen", zitierte Bild-Online den Ökonom. Die deutsche Wirtschaft hatte im dritten Quartal ihr Wachstumstempo gegenüber dem Frühjahr gedrosselt. Ein Grund waren geringere Investitionen von Firmen in Maschinen und andere Ausrüstungen. weiterlesen ...

meedia.de schreibt: Kommentar zu „Am schlimmsten ist der Spiegel“: Weltwoche-Chef Köppel rechnet mit deutscher Trump-Berichterstattung ab von Achie weiterlesen ...





























Artikel von meedia.de: Kommentar zu „Am schlimmsten ist der Spiegel“: Weltwoche-Chef Köppel rechnet mit deutscher Trump-Berichterstattung ab von Kutte weiterlesen ...

Dazu www.br.de weiter: Umstrittenes Internet-Portal: Breitbart News kommen nach Europa weiterlesen ...

meedia.de schreibt: Google zahlt erneut Millionen Euros an europäische Medien-Projekte weiterlesen ...

Dazu wiwo.de weiter: SAP-Chef Bill McDermott: Trump wird „Macht des Digitalen nicht übersehen“ weiterlesen ...

boerse-online.de berichtet dazu: Google zahlt erneut Millionen an europäische Medien-Projekte aus weiterlesen ...