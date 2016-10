Karlsruhe - Aus deutscher Sicht ist die Rochade in der EU-Kommission eine gute Sache: Günther Oettinger - einer der wenigen in der Union , denen Industriepolitik wichtig ist, bekommt mit der Zuständigkeit für Haushalt und Personal ein wichtigeres Dossier und wird zum Vize der Kommission berufen. Damit darf man die Erwartung verbinden, dass sein Wort künftig mehr Gewicht hat, wenn es darum geht, die Haushaltsdisziplin der Nationalstaaten und der Europäischen Union zu stärken oder das Verständnis für Freihandelsabkommen zu vergrößern.

OTS: Badische Neueste Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104277 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104277.rss2

Pressekontakt: Badische Neueste Nachrichten Klaus Gaßner Telefon: +49 (0721) 789-0 redaktion.leitung@bnn.de

dpa.de berichtet dazu: Lange hat eine belgische Region Politiker in Europa in Atem gehalten . EU-Politiker wollen keine Wiederholung des Ceta-Dramas. Nun scheint der Handelspakt Ceta mit Kanada zwar gerettet. Doch es bleiben Fragen nach der künftigen EU-Politik. Und ein Eilantrag. weiterlesen ...

Dazu meldet presseportal.de weiter: Mainz - Woche 44/16 Sonntag, 30 10 Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9 23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9 25 Waschen, Schneiden, Whiskey Die Barbiere von Bonn Deutschland 2016 10 10 Terra X Alexander der Große - Auf dem Weg zur Macht Deutschland 2014 10 50 Terra . ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 28. Oktober 2016. weiterlesen ...

presseportal.de meldet dazu: Bonn - Die Revolution hat einen Namen: Industrie 4 0 Politik und Wirtschaft kündigen einen radikalen Wandel an, der nicht nur die Produktion in den Fabriken in einem nie dagewesenen Ausmaß verändern wird . phoenix Thema: Mensch.Macht.Arbeit - Industrie 4.0 - Montag, 31. Oktober 2016, 12.45 Uhr. Roboter und Computeralgorithmen rütteln an den Grundfesten der weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: Tagelang hat eine belgische Region Politiker in ganz Europa in Atem gehalten . EU-Politiker wollen keine Wiederholung vom Ceta-Drama. Nun scheint der Handelspakt Ceta mit Kanada zwar gerettet. Doch was passiert ist, wirft Fragen für die künftige Politik der EU auf. weiterlesen ...

Dazu meldet www.haz.de: Ein Meer der Hoffnung weiterlesen ...

Dazu meldet merkur-online.de weiter: MTV unter Schock: Höhne fällt für Rest des Jahres aus weiterlesen ...

bsaktuell.de weiter: Unfallflucht: Getränkekisten auf der Autobahn verteilt weiterlesen ...

Nachricht von bsaktuell.de: Von Verkehrskontrolle in Zelle: Weiteren Ärger wegen Betäubungsmittel weiterlesen ...

oberpfalznetz.de: Prinzip Wahnsinn weiterlesen ...

nw-news.de berichtet dazu: Streit um Freihandelsabkommen: EU-Politiker wollen keine Wiederholung des Ceta-Dramas weiterlesen ...