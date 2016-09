Karlsruhe - Allein diese Zahl sagt einiges aus: Geschlagene sechs Stunden lang haben die 14 Opec-Mitglieder beraten, bis sie sich zur Drosselung ihrer Ölproduktion um täglich 750 000 Barrel durchringen konnten. Dass der Ölhahn überhaupt etwas zugedreht wird, ist die eigentliche Überraschung, die die Opec liefert. Damit hat sie die Märkte denn auch überrascht. Der Energieverbraucher muss nun aber nicht panisch reagieren und gleich heute noch den Heizöllieferanten anrufen.

OTS: Badische Neueste Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104277 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104277.rss2

Pressekontakt: Badische Neueste Nachrichten Klaus Gaßner Telefon: +49 (0721) 789-0 redaktion.leitung@bnn.de

Meldung von presseportal.de: Karlsruhe - Allein diese Zahl sagt einiges aus: Geschlagene sechs Stunden lang haben die 14 Opec-Mitglieder beraten, bis sie sich zur Drosselung ihrer Ölproduktion um täglich 750 000 Barrel durchringen konnten . Badische Neueste Nachrichten: zu Opec/Ölpreis Kommentar von Dirk Neubauer. Dass der Ölhahn überhaupt etwas zugedreht wird, ist die weiterlesen ...

Artikel von salzburg.com: Knapp 3000 Betriebe in Salzburg bilden Lehrlinge aus Einen Überblick über die unzähligen Jobmöglichkeiten gab das Karriereforum Lehre der "Salzburger Nachrichten" . SN-Karriereforum: Lehrberufe in der Auslage. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von dpa.de: New York - Seit Jahrzehnten streitet Donald Trump mit «Forbes» um die Höhe seines Vermögens . Trump rutscht in «Forbes»-Reichenliste ab. Die neueste Schätzung des US-Magazins dürfte dem US-Präsidentschaftskandidaten nicht gefallen. weiterlesen ...

dpa.de meldet: NEW YORK - Seit Jahrzehnten streitet Donald Trump mit "Forbes" um die Höhe seines Vermögens . Trump rutscht in 'Forbes'-Reichenliste ab. Die neueste Schätzung des US-Magazins dürfte dem US-Präsidentschaftskandidaten nicht gefallen. Denn Trumps Reichtum schrumpfte dem Magazin zufolge im Vergleich zum Vorjahr um 800 Millionen auf 3,7 Milliarden Dollar (3,3 Milliarden Euro). Damit rutschte der Immobilien-Tycoon in der "Forbes"-Liste deutlich ab und stand am Donnerstag nur noch auf Platz 505 des weltweiten Milliardärs-Rankings. Im März 2016 hatte der 70-Jährige, der sein Vermögen selbst mit mehr als 10 Milliarden Dollar angibt, noch Rang 324 belegt. weiterlesen ...

Artikel von nwzonline.de: Trump rutscht in Forbes-Reichenliste ab weiterlesen ...

Dazu nwzonline.de weiter: Anwohner kämpfen gegen Neubebauung im Viertel weiterlesen ...

boerse-online.de meldet dazu: Deutsche Bank-Aktie: Fragen und Antworten zur Krise weiterlesen ...

feeds.n24.de weiter: Nur im Internet - Das Jugendangebot von ARD und ZDF heißt funk weiterlesen ...

finanztreff.de berichtet dazu: dpa-AFX: JPMorgan belässt Roche auf 'Overweight' - Ziel 300 Franken weiterlesen ...

Dazu berichtet abendblatt.de: Nur im Internet: Das Jugendangebot von ARD und ZDF heißt funk weiterlesen ...